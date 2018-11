Um hotel em Lisboa que é como um cabaré

Já foi o cabaré mais marcante de Lisboa – e continua a ser essa a inspiração do espaço agora transformado num hotel de quatro estrelas. O Hotel Maxime, na Praça da Alegria, é a mais recente unidade do grupo Hotéis Real. Abriu as portas em setembro em ‘softopening’ e vai ser oficialmente inaugurado a 30 de novembro.

“O antigo cabaré Maxime fez-se hotel, trazendo de volta a alma do ícone da vida boémia lisboeta que remonta a meados do século XX” – assim é apresentado o hotel no seu site, garantindo que os quartos “convidam a viajar no tempo” e a “descobrir Lisboa pelas suas sete colinas”.

A reconversão do antigo cabaré em hotel foi levada ao expoente máximo. O Maxime tem ao todo 75 quartos, cuja decoração é marcada pelo ambiente do cabaré que ali abriu nos anos 40. Em cada um dos cinco pisos do edifício há um quarto temático de categoria superior. O nome destes quartos está associado aos seus temas de inspiração, que neste caso são Burlesque, Bondage, Bar, Dressing Room e Stage.

A decoração faz jus ao nome dos quartos temáticos: há algemas e chicotes no Bondage, penas e veludos no Stage, e uma cama redonda com cortinas, como se fosse um palco, no Stage, só para citar alguns exemplos. O hotel Maxime conta ainda com um quarto preparado para pessoas de mobilidade reduzida.

A reconversão do antigo cabaré num hotel-boutique do grupo Real envolveu investimentos de oito milhões de euros, tendo esta unidade criado 40 postos de trabalho diretos.

A cada um dos quartos está associada uma bebida Bacardi-Martini, o que resulta de uma parceria inédita entre a marca e o hotel. Outro dos trunfos desta unidade hoteleira é o Maxime restaurante-bar, com capacidade para 100 pessoas, tendo também uma zona de espetáculos para shows e música ao vivo.

O restaurante apresenta-se como tendo “cozinha de autor que revela segredos vibrantes ao ritmo do cabaré”. Os pratos “com sabor a cabaré” resultam da criação do chefe Luca Bordino.

O Maxime Dancing foi inaugurado em 30 de novembro de 1949, na Praça da Alegria, tendo-se afirmado logo nessa altura como um moderno cabaré em Lisboa, de inspiração parisiense, onde não faltavam orquestras e palcos para exibição de coreografias.

A recriação destas histórias que fazem parte de Lisboa moveu o grupo Real a transformar o antigo cabaré num hotel. Para António Gonçalves, administrador do grupo, o Maxime é hoje “um hotel que se compromete a viver apaixonadamente a Lisboa boémia da atualidade, dando continuidade à história deste local emblemático”.