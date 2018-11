Sonho de consumo. Uma “casa móvel” inspirada na série Mad Men

Um dos símbolos dos anti-heróis das séries americanas dos anos recentes, Don Draper é o publicitário-mor de Mad Men, série que terminou em 2015, depois de sete temporadas e 92 episódios, mas que continuam a ganhar novos fãs. Para quem leva a paixão a sério, e tem o espírito irrequieto, a empresa LandArk acaba de lançar o “Draper”, um veículo recreativo de menos de 30 metros quadrados, inspirado no famoso personagem e com espaço para abrigar quatro pessoas - ainda que Don seja pai de cinco filhos.

O veículo inspirado na estética do protagonista tem mezanino, casa de banho com polibã, máquina de lavar roupa, de secar e , lavadora, secadora e “mudroom” (traduzido à letra, “sala de lama”), que é o espaço que separa a entrada da casa do seu interior, como um hall, mas que aproveita o espaço, já de si reduzido, para incorporar um armário de roupa.

O produto está à venda no site da LandArk por 144 mil e 900 dólares. Percorra a galeria abaixo para o conhecer melhor.

