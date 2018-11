Os franceses já escolheram a sua vila favorita do ano

Os franceses foram chamados a votar na vila favorita de 2017 numa lista de 13 localidades históricas, onde se incluíam Sant’Antonino, vila do século IX na Córsega, La-Roque Gageac, com vista para o rio Dordogne, ou Lourmarin, na Provence, um pequeno enclave rodeado de vinhas e olivais. Não sem surpresa, Kaysersberg é o nome da vila vencedora.

Pequena, empedrada, na região da Alsácia, nordeste de França, Kaysersberg ganha pela simpatia dos moradores, pelas ruas pedonais e pela arquitetura diferenciada, num prémio instituído pelo programa Village préféré des Français, um título autoexplicativo. Sobre o vencedor, escreve o também histórico jornal Le Figaro que a vitória é uma “oportunidade de ouro” para a vila, já que desde que o prémio foi instituído, há seis anos, as vencedoras passaram a ver o número de visitantes disparar. Saint-Cirq-Lapopie, por exemplo, passou a receber perto de 200 mil turistas ao ano, 20% acima do que era habitual antes de se ter sagrado a primeira vencedora do Village préféré des Français, iniciativa do canal de televisão France 2. Não é difícil perceber então o entusiasmo que já devem sentir os habitantes e, sobretudo, comerciantes de Kaysersberg, que já acolhe perto de 700 mil pessoas todos os anos.

Paula Soler-Moya / Flickr

Veja aqui a lista dos 13 concorrentes e crie a sua própria.

