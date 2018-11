Há novos destinos de mergulho no Roteiro Atlântico Europeu: Portimão, Sesimbra e Cascais Portugal vai entrar com três novos lugares de mergulho no Roteiro Atlântico Europeu. Por agora, Portimão, Sesimbra e Cascais abrem esta lista, mas a organização está aberta a muitos outros concelhos que demonstrem interesse