À procura de voos baratos? Revelamos todos os segredos para viajar pelo preço mais baixo

Foi agora lançado e está cheio de dicas para quem não suporta comprar voos a preços altos — desde que esteja disposto a tratar da próxima viagem na altura certa. O Estudo Anual de Voos, da Momondo, conta com dicas de como poupar na compra de voos com partida de Portugal para destinos europeus e para o resto do mundo, de modo a que não cometa erros na próxima reserva.

Quais os melhores meses para viajar, os preços mais baixos e as companhias aéreas mais em conta são alguns dos dados disponíveis, mas é na oferta direta ao consumidor que o estudo é forte. Quem nunca quis saber qual é o dia mais barato para viajar ou a quantos dias de levantar voo é mais barato comprar as passagens? Vamos aos dados que interessam, segmentados para que a consulta seja ainda mais fácil:

Voos de Portugal para a Europa

— Reserve voos com 73 dias de antecedência para encontrar os voos mais baratos para a Europa – pode poupar uma média de 56%;

— Os voos para destinos europeus são mais caros quando comprados no dia da partida;

— Sexta-feira é geralmente o dia mais barato para viajar dentro da Europa, enquanto que domingo se revela consistentemente o dia mais caro;

— Para viagens europeias, os melhores preços conseguem-se tipicamente à noite, enquanto o meio-dia é a altura mais cara para viajar.

Voos de Portugal para o resto do mundo

— Reserve voos com 57 dias de antecedência para encontrar os voos mais baratos para destinos no resto do mundo – pode poupar até 24%;

— A altura mais cara para comprar voos para destinos no resto do mundo é geralmente 2 dias antes da partida;

— Quinta-feira é o dia mais barato para viagens com destinos para o resto do mundo, enquanto sábado é o dia mais caro;

— Para viagens fora da Europa, os melhores preços conseguem-se tipicamente à tarde, sendo o meio-dia a altura mais cara para viajar.

