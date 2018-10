Estes são os passaportes mais valiosos do mundo em 2018 - e o português não está nada mal

Nem sempre a viagem é sinónimo de liberdade, mas é por ela que vale a pena continuar a quebrar fronteiras que persistem, umas vezes físicas, outras kafkianas. Os passaportes e as burocracias de entrada podem inviabilizar qualquer plano de viagem, e é por isso que todos os anos é feita uma lista dos passaportes mais valiosos do mundo, aqueles que dão direito a livre acesso - ou a vistos que podem ser feitos à chegada - a um maior número de países.

No início do mês, a Birmânia passou a permitir a atribuição de visto de entrada a cidadãos japoneses, o que fez do país do sol nascente aquele que oferece passagem em mais fronteiras no mundo: 190. Nesta lista, dominada pelos países asiáticos e europeus, Portugal aparece imediatamente após o top 10, ex-aequo com uma série de países, entre os quais os EUA e o Reino Unido. Com 186 estados abertos a receber portugueses, não há nada a temer: é olhar para o mapa e escolher o próximo destino.

Veja a lista publicada pelo portal de jornalismo de dados Statista, com base no Henley Passport Index:

Niall McCarthy, Statista