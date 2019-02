Estão as “millennials” a divorciar-se da pílula? É uma relação complicada

Foi a 18 de agosto de 1960, nos Estados Unidos, que chegou ao mercado a Enovid-10, a primeira pílula, desenvolvida por Gregory Pincus e tomada por via oral, que acabaria por constituir uma autêntica revolução sexual, ao inibir a ovulação. “Um dia histórico e um tremendo passo em frente”. Era esta a manchete da revista alemã “Der Stern”, quase um ano depois, quando o método contrecativo chegou ao mercado germânico. O uso disseminou-se por todo o mundo, mas, atualmente, o fármaco começa a perder popularidade - com uma quebra nas vendas de 5% no último ano - junto das mulheres mais jovens, nascidas entre 1980 e 2000.

Os motivos para a relação complicada entre as “millennials” e a pílula pode ser explicada por diferentes razões, a começar pelos efeitos secundários, como aumento de peso, enxaquecas, perda de líbido ou alterações de humor, podendo estar na origem de estados clínicos de depressão para 20% a 30% das utilizadoras.

E aqui desemboca outro fator que leva ao abandono: o feminismo. O desenvolvimento de uma versão masculina chegou a ser testada, mas o produto nunca chegou a ser comercializado, por se verificar distúrbios e casos de depressão em 3% dos homens que testaram o medicamento, o que representa uma taxa de risco bastante inferior à das mulheres.

O elevado preço e facto de não ser um produto “vegan” - uma vez que o método contracetivo é geralmente experimentado em animais e, por norma, contém lactose - são outras das razões invocadas pelas mais jovens.

