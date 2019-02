Diz-me quantas flexões aguentas, dir-te-ei como está o teu coração

Uma: bááásico. Duas: que categoria de elevação. Três: carrega, Pacheco. Quatro: olha os músculos, olha os músculos. Cinco: isto todos os dias vai ser uma limpeza. Seis: hmm. Sete: vamos. Oito: ui, se calhar é melhor ser curtinho para não estragar e amanhã repetir. Nove: bom, para a semana faço o dobro. Dez: chega.

Este guião é fictício (certo?). Mas serve para lançar uma nova teoria: uma equipa de investigadores da Universidade de Harvard acredita que é possível estabelecer uma relação entre flexões e potenciais problemas cardiovasculares.

De acordo com o estudo, os homens de meia idade que não conseguem fazer dez flexões estarão mais propensos a sofrer problemas de coração, ao contrário daqueles que conseguem alcançar as 40 flexões, conta o jornal “El País”. Ou melhor: o risco de sofrer acidentes cardiovasculares é 97% menor para aqueles que conseguem fazer mais de 40 flexões comparativamente com aqueles que não alcançam as dez.

Hindustan Times

Um dos pontos que porventura surpreende mais nesta questão é o facto de estes investigadores admitirem que esta forma de medir a saúde do coração possa ser mais eficaz que a tradicional prova de esforço, nomeadamente aquela correria na passadeira.

O estudo, conta o diário espanhol, analisou os dados de 1600 homens (todos bombeiros) maiores de 18 anos, que prestaram provas físicas numa clínica no Indiana, nos Estados Unidos, entre 2000 e 2007. O documento foi publicado na “Jama Network Open”.

Os investigadores alertam que são necessários mais estudos e mais abrangentes, mas fazer flexões poderá ser um indicador importante a ter em conta. E gratuito.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.