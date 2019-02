Língua-mãe? O sotaque é materno mas o vocabulário vem do pai

A aquisição de vocabulário em crianças é frequentemente atribuída às mães, mas um grupo de cientistas da Universidade de Fudan, na China, mostrou que afinal o léxico é aprendido com os pais.

No estudo, da Universidade de Fudan, liderado por Menghan Zhang, foi analisada a genética e linguística de 34 populações Indo-Europeias. Os cientistas focaram-se nas ligações entre o vocabulário e o cromossoma Y, mas também nos sons e os genes mitocondriais maternos. Assim, foi possível concluir que adquirimos a pronúncia através das mães, mas o vocabulário através dos pais.

Noutro estudo, da Universidade da Carolina do Norte, nos EUA, as crianças foram filmadas com ambos os pais e as crianças cujos pais utilizaram vocabulários mais diversificados tiveram maior desenvolvimento de linguagem. No entanto, verificou-se que o vocabulário das mães não afetou significativamente as habilidades linguísticas da criança.

