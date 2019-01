Treine como uma estrela. Conheça a fórmula de Tracy para corpos de sonho

Corria o ano de 2006 quando a atriz Gwyneth Paltrow deu à luz o segundo filho. O pós-parto deixou a norte-americana de 46 anos com dez quilos acima do habitual e, por mais que tentasse, nada se mostrou eficaz para repor a boa forma física, apesar dos cuidados regulares com a saúde e alimentação.

Foi nesse período, durante as filmagens para o filme “Iron Man”, que a “personal trainer” Tracy Anderson assumiu o papel de protagonista na história da artista, com a aplicação de um método de treino revolucionário, desenvolvido e aperfeiçoado desde então, levando a treinadora a acumular uma legião de seguidores.

A missão é arrojada, mas não impossível, garante Tracy, com o objetivo de “fazer com que qualquer mulher se pareça com uma modelo da Victoria's Secret”.

Na carteira de famosos clientes, somam-se os nomes de Gisele Bundchen, Madonna, Jennifer Lopez, Olivia Wilde, Victoria Beckham, Alessandra Ambrosio, Nicole Richie, entre muitas outras estrelas. O programa de treino - conhecido por “Tracy Anderson Method” - distingue-se por combinar forças entre passos de dança, exercícios de aeróbica, pesos e acessórios funcionais, de forma a fortalecer os músculos menos trabalhados, sempre a um ritmo eletrizante coordenado com a música.

Para todos aqueles que não podem inscrever-se nas dispendiosas aulas de Tracy, a reputada profissional de 43 anos disponibiliza um serviço de streaming, com vários vídeos de exercício possível de colocar em prática no conforto do lar.

Veja e toca a mexer. É de borla.