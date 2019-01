Está sentado no trabalho? Vá dar uma volta

Está sentado em frente à secretária, no local de trabalho? Precisamos de falar. Ouça. Vá dar uma volta! Não se preocupe. Não é uma ordem do chefe, mas de um grupo de especialistas.

Investigadores concluem que, pelo menos, 30 minutos a “laurear a pevide” no escritório é a receita para combater o sedentarismo e reduzir 17% o risco de morte prematura.

Minuto a minuto, enche a saúde o papo. “Faça uma pausa para se movimentar, não interessa o que faz, até pode ser um passeio pelo corredor”, recomenda Keith Diaz, especialista em medicina comportamental da Universidade de Columbia e co-autora do estudo, publicado no American Journal of Epidemiology.

A investigação recolheu os dados de quase 8 mil norte-americanos, com mais de 45 anos, habitualmente remetidos a um estado sedentário durante um período médio de 11,5 horas.