Substância em medicamentos como o Nolotil já matou 10 pessoas em Espanha. Há uma recomendação do Infarmed Há cuidados a ter caso esteja a tomar medicamentos que contenham metamizol, substância presente em medicamentos para as dores como o Nolotil e o Dolocalma. Descobriu-se que podem ter efeitos secundários graves, incluindo uma doença do sangue conhecida como agranulocitose. Em Espanha morreram 10 pessoas