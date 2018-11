Estamos um passo mais próximos de alcançar o elixir da juventude

A procura pelo elixir de juventude, a fórmula mágica que porá fim ao envelhecimento, começou há séculos mas a busca não perdeu fulgor. E agora há um grupo de investigadores que acredita estar próximo de chegar lá, tudo graças à NAD +, um composto chamado dinucleótido de nicotinamida e adenina (Nicotinamide adenine dinucleotide, en inglês).

“A NAD + é o mais próximo que já chegámos de uma fonte da juventude”, anunciou David Sinclair, co-diretor do Centro Paul F. Glenn para a Biologia do Envelhecimento da Harvard Medical School. “É uma das moléculas mais importantes para a vida existir. Sem ela, morrer-se-ia em 30 segundos.”

Encontrada em todas as células vivas e fundamental na regulação do envelhecimento celular, a NAD + ajuda a manter a função adequada de todo o corpo. De acordo com os especialistas, os níveis de NAD + em pessoas e animais diminuem significativamente ao longo do tempo, mas uma experiência mostrou que é possível reverter esse processo. Os investigadores descobriram que suplementar ratos mais velhos com NAD +— colocaram gotas de um composto conhecido por elevar os níveis de NAD + na água — faz com que estes pareçam mais jovens e ajam como tal, além de viverem mais do que o esperado.

Agora os cientistas estão a tentar alcançar resultados semelhantes em humanos e há já um estudo que mostra que isso é uma possibilidade. Um grupo de individuos a tomar um suplemento diário com precursores de NAD + teve um aumento substancial nos seus níveis de NAD +, Apesar dos avanços, David Sinclair é cauteloso. “Não estou a dizer que provámos que funciona”, frisa, mas espera que a descoberta não lhe fuja. “Se funcionar, espero ser o único a prová-lo.”