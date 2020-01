Tommy Hilfiger lança óculos para o Ano chinês 2020

A casa de moda Tommy Hilfiger lançou um modelo exclusivo de óculos de sol dedicado ao Ano Novo Chinês 2020.

Produzido pela Safilo Group, estes óculos só estarão disponíveis em venda online ou em lojas selecionadas na China, Singapura, Malásia e Indonésia, além de também serem exibidos na loja do Louvre em Paris.

Os óculos de sol TH 1678/F/S da Tommy Hilfiger para assinalar o Ano Novo chinês apresentam armações no icónico formato piloto, em cores cores preto e prata, tendo lentes cinza.

"As hastes vermelhas celebram o simbolismo chinês de felicidade, sucesso e boa sorte, associados à cor, complementados pelas faixas vermelhas, brancas e azuis da assinatura Tommy Hilfiger", descreve a casa de moda, em comunicado.

Após o ano do Porco de Terra em 2019, o Ano de Rato de Metal em 2020 representa um novo ciclo de rotação dos doze signos do zodíaco do calendário chinês. O ano chinês do Rato começa a 25 de janeiro de 2020 e termina a 11 de fevereiro de 2021.