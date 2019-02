Esqueça todas as imagens que viu dos Óscares. Mark Seliger fez os retratos que importam, de quem interessa

Não se trata de um photo booth como o que cada vez mais se vê em festas por todo o mundo — capaz de proporcionar momentos de diversão aos convidados, que se fotografam nas mais variadas poses —, mas sim de um estúdio profissional onde decorre uma sessão fotográfica especial.

Tudo foi criado do nada e ao pormenor, como é agora possível ver no vídeo acima, para que as maiores estrelas do cinema possam posar perante a câmara de Mark Seliger. O resultado, uma autêntica sala com escada e luz natural, pode agora ser visto no Instagram do fotógrafo, seguido por 276 mil pessoas.

