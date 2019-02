Red carpet dos Óscares com vestidos iguais? Sim, já aconteceu (mais do que uma vez)

A noite dos Óscares é uma das mais esperadas do ano e é a noite em que todos os olhares estão virados para Los Angeles. A passadeira vermelha é um dos momentos que recebe mais atenção — quase tanta como o momento da revelação do Melhor Filme. É lá que todas as personalidades são analisadas ao pormenor.

Vamos a elas:

Nicole Kidman e Emma Stone

Vestidos vermelhos em cerimónias onde há red carpets é sempre um risco. Em 2007, Nicole Kidman arriscou e ficou para a história como um dos vestidos mais bonitos que os Óscares já viram — um Balenciaga vermelho, com um corte elegante e com um laço no pescoço. E um laço no pescoço tinha também o vestido vermelho que Emma Stone escolheu levar na cerimónia de 2012. O Giambattista Valli de Emma Stone era mais fluido e num tom ligeiramente mais rosado.

Tina Fey e Reese Witherspoon

Este é o caso mais flagrante. Tina Fey e Reese Witherspoon decidiram levar um vestido da mesma cor e com o mesmo corte no mesmo ano (2016). De corte justo, sem alças e roxo. Só o cabelo e as jóias contrastavam.

Jennifer Lopez e Gina Rodriguez

Em 2015, JLo desfilou um Elie Saab. Apesar do corte pouco arrojado, os brilhos e a saia fizeram dele um dos mais bonitos da noite. No ano passado, Gina Rodriguez também revelou ter bom gosto, mas numa escolha infeliz - o vestido era igual ao de Jennifer Lopez (apenas diferentes no tom de bege).

Gwyneth Paltrow e Karlie Kloss

Também a atriz Gwyneth Paltrow e a modelo Karlie Kloss já desfilaram peças iguais na red carpet dos Óscares. Em 2012, Gwyneth escolheu vestir um Tom Ford que se tornou num dos mais falados da noite. Branco, com corte reto e justo e com uma capa pelos ombros - o grande detalhe do look. Já em 2017, Karlie Kloss escolheu um Stella McCartney muito - mesmo muito - idêntico. A única diferença estava só no decote.

Renée Zellweger e Saoirse Ronan

Estes dois modelos são os que têm menos probabilidade de serem associados, dado os 14 anos de diferença. Mas a verdade é que o corte e modelo dos vestidos eram iguais, apenas mudou a cor. Em 2004, Renée Zellweger escolheu um Carolina Herrera branco com um laço enorme nas costas para receber o Oscar de melhor atriz secundária. Saoirse Ronan, no ano passado, escolheu uma versão rosa do vestido de 2004, desta vez um Calvin Klein.

Catherine Zeta-Jones e Rachel Weisz

Catherine Zeta-Jones e Rachel Weisz são o caso mais inacreditável desta lista. Além de terem escolhido um vestido quase igual (em 2003 e 2006, respetivamente) — preto, com uma saia fluida e com alças iguais, estavam ambas grávidas e receberam Oscars na mesma categoria — melhor atriz secundária.

Charlize Theron e Amy Adams

As duas atrizes escolheram vestidos com saias volumosas e dramáticas iguais. Charlize Theron desfilou, em 2005, num Dior azul, que ficou na história das mais bem vestidas. Em 2013, Amy Adams vestiu uma versão cinzenta, num Oscar de la Renta.

