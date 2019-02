Burberry pede desculpa por camisola com nó de forca à volta do pescoço A peça foi criticada por uma das próprias modelos que participaram no desfile da London Fashion Week. “Suicídio não é moda”, escreveu Liz Kennedy no Instagram. À CNN, Marco Gobbetti, diretor executivo da Burberry, disse lamentar “o transtorno causado pela peça apresentada na coleção”