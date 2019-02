Tyra Banks tem um novo projeto. Chama-se Modelland e é um parque temático

Tyra Banks, atriz e modelo norte-americana e produtora do reality-show "America's Next Top Model" (SIC Caras) anunciou que vai abrir um parque temático em Santa Monica, na Califórnia. O Modelland, como se irá chamar, vai reunir uma zona comercial e outra de restauração e estará totalmente ligado ao mundo da moda, entretenimento, tecnologia e fantasia. As informações foram reveladas pela própria em entrevista ao site da “Variety”.

"Embora se chame Modelland, é voltado para as massas e tem como missão celebrar todas as expressões de beleza", acrescentou Tyra Banks."O objetivo do Modelland é continuar a ajudar a redefinir os padrões de beleza, sem importar a idade, raça ou tamanho".

A mentora do "America's Next Top Model" acredita que o Modelland é também uma continuação da missão que iniciou com o reality-show, que vai já na 24ª temporada: "ajudar aspirantes a modelos a iniciarem uma carreira no mundo da moda".

O modelo de negócio passa também por fazer colaborações com grandes marcas e designers - "Como modelo, represento de tudo: desde designers a refrigerantes, tecnologia, jóias e cosméticos, por isso estamos muito abertos a encontrar colaborações com diferentes marcas.", referiu a modelo.

A ideia de abrir um parque temático relacionado com o mundo da moda surgiu há 10 anos, depois de ter visitado várias vezes a Disneyland, confessou à “Variety”. "A minha vontade de criar um programa de televisão veio da minha experiência nos estúdios da Universal, tal como a de abrir a Modelland vem do meu amor à Disneyland".

"Quero trazer esse espírito de aventura e das histórias de princesas - da Disneyland - para o mundo da moda. Faz parte do meu sonho de infância.". À Variety, Tyra Blanks confirmou que o Modelland irá abrir no final de 2019, a menos de um quilómetro da praia de Santa Mónica.

