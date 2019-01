Distância e reencontro inspiraram Hugo Costa para a coleção que apresenta em Paris

O designer português Hugo Costa vai participar com o Portugal Fashion num evento na Semana da Moda de Paris, apresentando a coleção masculina intitulada "maybe we'll be together again".

A frase que deu o mote a esta coleção está inscrita no que resta do Muro de Berlim e, segundo o criador em comunicado enviado à agência Lusa, as suas roupas para o próximo outono/inverno refletem a "dificuldade de [se aceitar] as diferenças e as barreiras que se criam para dividir as pessoas".

"Há uma distância física que vai enfraquecendo as relações emocionais e sentimentais entre as pessoas", lê-se ainda no comunicado, com o designer a acrescentar que as "atitudes levadas ao extremo e que seguem em crescendo" dificultam a interação.

O designer português vai fazer uma apresentação da sua coleção esta quarta-feira no centro da capital francesa. Esta é a sexta participação do designer português no calendário da Semana da Moda de vestuário masculino em Paris.

Para esta apresentação, Hugo Costa vai recorrer ao denim, com uma predominância de silhuetas inspiradas nos anos 1970 e 80. Quanto a cores, o designer apostou no preto, cinza, verde seco, mas também no bege, bordeaux e rosa.

Hugo Costa vai também participar na iniciativa do Portugal Fashion, Next Step, num 'showroom' na capital francesa entre quinta-feira e a próxima quarta-feira.

A marca ERNEST W BAKER, de Inês Amorim e Reid Baker, também estará neste 'showroom'.

Inês Amorim esteve entre os 20 semifinalistas da 5.ª edição do prémio francês LVMH em março do ano passado.