O futuro da moda será assim

É complicado fazer futurologia sobre a moda. Sabe-se lá como será daqui a vinte anos. Aproveitando aquele chavão mais ou menos verdadeiro, se a moda é cíclica, daqui a duas décadas usa-se o que já se usou. Com algumas adaptações mais tecnológicas, é certo, eventualmente capaz de se adaptar à variação das condições do clima, temperatura ou, quem sabe, estado de espírito.

Também é possível, e aí seria fazer o pleno, que a moda seja ecológica e deixe para trás o rótulo e a certeza de ser uma das indústrias mais poluentes do mundo. Se quisermos usar a futurologia sobre criadores, usemo-la para falar de dois que, acredita-se, ainda estarão a dar cartas na moda daqui a muitos anos: Inês Torcato e Gonçalo Peixoto. Dois designers, duas linhas e estilos diferentes, dois nomes de futuro.

Londres descobriu Gonçalo primeiro do que Lisboa. Aos 20 anos o criador desfilou, juntamente com outros novos talentos, na Semana da Moda de Londres, umas das mais cobiçadas por designers de todo o mundo. Daí para cá, e passado apenas um ano, Gonçalo continua a mostrar que aquele convite não foi por mero acaso. Como será que ele imagina as suas criações daqui a vários anos?

“Daqui a 20 anos a moda será, espero eu, um sinal de cultura, um modo de expressão, uma arte plena em todos os sentidos. Onde quem cria faz o que sente e por isso será uma moda com verdade. Claro que cheia de loucura, acompanhando sempre os tempos onde se encaixa”, responde.

Modo de expressão. Um conceito importante a ter em conta. Não que hoje a moda não seja isso, mas num mundo cada vez mais global, onde as diferenças tendem a desvanecer-se porque a aproximação a outros povos e outras culturas é cada vez maior, o modo como usamos a roupa para marcar uma diferença é cada vez mais importante.

Basta fazer um exercício de memória, pensar no parque automóvel português, olharmos para as cores mais frequentes, e chega-se à conclusão de que o preto e o cinzento dominam a maior parte das nossas estradas. Na roupa é parecido. Somos quase todos iguais e podemos ser diferentes ou, pelo menos, usar diferente.

Inês Torcato tem opinião parecida. Para a designer do Porto, “daqui a 20 anos vejo a moda mais livre. A sociedade está neste momento numa fase muito bonita do crescimento cultural, ético e de aceitação, mas o caminho ainda é longo. E apesar da ideia de esta consciencialização ser global é ao mesmo tempo muito utópica. Acho que daqui a 20 anos isto já vai ser uma realidade ou, pelo menos, eu gostava que fosse”.

É PRECISO HARMONIA NA MODA

Qual é o futuro da moda em Portugal? É uma boa pergunta. Terá a moda portuguesa um futuro risonho? Olhando de forma geral para os designers mais novos podemos dizer que sim. São arrojados? São. Fazem roupa com qualidade? Sim. Alguns. Olhando apenas por esta via, diríamos que a moda portuguesa do futuro está bem entregue.

O problema são os retoques sombrios que existem, sempre existiram e existirão. Há qualidade, há futuro, há vontade, mas é complicado. Sempre foi e, infelizmente, continuará a ser. É preciso muito amor, entrega e dedicação. Não é um caminho fácil, são muitos os que desistem durante o caminho por esta ou por aquela razão. Mas se há alguém que tem de o fazer são eles. Os mais novos. Como os mais antigos fizeram.

Durante décadas a moda não esteve na moda. Era uma coisa de nicho, algo extravagante e fechada em si própria. Hoje é mais fácil chegar mais longe. Há outros meios e está, dessa forma, e por isso, mais aberta ao mundo. É esse mundo mais globalizado que vai usar a roupa.

Lisboa e Porto sempre ‘competiram’ entre si. Na arte de vestir bem não seria uma exceção. ModaLisboa e Portugal Fashion apresentavam e representavam o que de melhor se ia fazendo em Portugal. Este ano assinaram um protocolo. Em boa hora o fizeram. A moda só pode agradecer. É importante que o futuro da moda e os designers do futuro vivam em harmonia.

A harmonia junta-se assim a outro conceito fundamental: democratização. A moda de autor continua e continuará a ser um produto de nicho, às vezes de luxo, mas é importante que se vá passando a mensagem de que vestir roupa de um designer de moda não implica vesti-la da cabeça aos pés. Aqui entra mais um conceito, o da conjugação… de peças de autor com outras mais baratas. O futuro da moda está 80% nas mãos de quem a desenha e 20% nas de quem a compra.

CRIADOR E CONSUMIDOR, O BINÓMIO QUE IMPORTA

Chegamos aqui sem nenhuma conclusão verdadeiramente válida para a pergunta “Como será a moda daqui a 20 anos?”. Não tem resposta fácil. As tendências são muito, e cada vez mais, subjetivas. Mudam de seis em seis meses. Há uma coisa que não muda, a vontade de fazer cada vez melhor. A camisa branca e o vestido preto serão sempre clássicos, e nos clássicos mexe-se pouco. Os clássicos vão-se aperfeiçoando.

“Espero que a moda seja, e continue a ser, objeto de desejo para quem a compra. Um modo de estar e uma linguagem para quem a usa. Peças criadas por mim, que terei vivido mais 20 anos, serão claramente reflexões sobre esses anos de crescimento. Acima de tudo, que seja criativa e alimente culturalmente quem a está a consumir”, diz Gonçalo Peixoto.

Para Inês Torcato, a roupa que desenhar “vai continuar a representar aquilo em que acredito, e espero nessa altura que isso se reflita ainda mais. Que seja a representação verdadeira da identidade de quem a veste, sem preconceitos, cada vez mais sustentável e a causar menos danos ecológicos. Para um público consumidor mais atento e preocupado com estas questões”, defende.

Falar sobre o futuro da moda é entrar na cabeça de um designer, na forma como a pensa, na assinatura, na imagem, e na mensagem que pretende passar. É mais fácil dissertar sobre modelos de negócios, tecidos tecnologicamente mais evoluídos e ecologicamente mais aperfeiçoados, do que sobre estilos. A forma de pensar a moda depende do crescimento de cada um. Dependerá sempre das vivências, do dinheiro que se tem para construir uma coleção e, sempre e obviamente, do que o mercado procura.

Mas, acima de tudo e mais importante, o futuro da moda viverá daquilo que os designers conseguirem ler nas entrelinhas do gosto dos consumidores. Porque a moda, seja a de agora, a de amanhã ou a daqui a vinte, trinta ou cem anos, viverá sempre do binómio criador-consumidor. E, goste-se ou não, não há o primeiro sem o segundo. O vice-versa talvez caiba aqui neste texto.