ModaLisboa: Este é o resumo (em imagens) dos dias da moda na capital

A ModaLisboa terminou no domingo, mas ainda mexe. Dezenas de desfiles, milhares de pessoas e centenas de manequins passaram pelo Pavilhão Carlos Lopes, ali no alto do Parque Eduardo VII, onde se ficaram a conhecer as tendências para a próxima estação primavera/verão 2019.



Luis Carvalho, Filipe Faísca, Dino Alves, Ricardo Preto, Gonçalo Peixoto, Nuno Gama e muito outros mostraram que a moda portuguesa vai estando de boa saúde. Como se prepara, o que acontece longe dos olhares do público, e que fica nas sábias mãos de pessoas como Luís Pereira, Isabel Branco, Fernando Bastos, Helena Vaz Pereira, Manuela Oliveira ou António Custódio.



O evento de moda da capital portuguesa regressa para o ano. Até lá, e sempre que tenha saudades, passe por aqui.