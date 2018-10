ModaLisboa: A Lisboa de Dino Alves que é a de todos nós

Dino Alves encerrou o último dia da 51ª edição da ModaLisboa. O designer que consegue surpreender sempre desenhou a coleção “Tudo o que somos”, uma forma de passar a mensagem de que é importante olharmos para o nosso interior, de forma a podermos analisar o nosso carácter e os valores que nos definem enquanto seres humanos.

O mercado imobiliário em Lisboa está mais feroz do que nunca. Gente que é quase expulsa de casas que habitavam desde sempre, rendas altíssimas, quase impossíveis de pagar. Viver na capital é cada vez mais complicado. Também Dino sofreu esse problema na pele. Ele que teve de abandonar o seu atelier na Rua da Madalena, o seu espaço de trabalho durante nove anos.

Foi uma coleção transparente, carregada de simbolismo. É diferente quando se sente na pele o que de mais difícil tem trazido o turismo para Lisboa. Dino fez a coleção à pressa, em mudanças, sem certezas de a conseguir acabar. Acabou, mas andou de um lado para o outro, e sempre a duvidar. Não de si, mas das circunstâncias.

Carregou a casa às costas e fez questão de o mostrar no final do desfile: os modelos saíram com grandes sacos. Uma metáfora da Lisboa que vamos tendo cada vez mais.