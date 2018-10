ModaLisboa: Cinco anos da marca Luís Carvalho brindados a cerejas do Japão

Não há tanto stress como se imaginaria. As provas no backstage decorrem de forma mais ou menos pacífica. Luís está sereno. Mais sereno do que alguém estaria a 1h30 do desfile. Luís Carvalho é metódico. Nota-se. Vê-se. Na forma como fala com os modelos, na maneira como o fitting é feito.

A coleção é bonita. Diferente das outras. É o quinto aniversário da marca e isso é sempre motivo de celebração. O toque da roupa é bom, os acabamentos estão muito bem feitos. Tafetá, cetim, sarja. A seda. Silhuetas definidas e volumetrias bem delineadas. Muito, de quase tudo, estampado com cerejas.

Seria uma coleção pronta a usar, não fosse de primavera/verão 2019. E não fosse a noite em que o furacão Leslie resolveu passar por Lisboa.

Ugo Camera

Nos bastidores fala-se sobre os modelos. Estão bem, estão mal. Desfilam melhor ou pior. Há stresses com os sapatos. Afinal não há. Luís não deixa que haja. Controla tudo. Como um designer que apresenta o trabalho de uma vida tem que fazer. Coleção a coleção, o trabalho de uma vida. Ali. Agora. Já.

Luís vai fumar. O vício assim obriga. Estás nervoso, pergunto. “Eu não fico nervoso”, responde. “Ele é muito metódico”, diz alguém da equipa. E é. Luís Carvalho é muito metódico e isso, afinal, é talvez o melhor remédio para combater o stress.

Ouve-se a música de outro desfile e nada muda no espaço destinando ao backstage de Luís Carvalho. Há menos pessoas ainda. Se as pessoas não existem não existe desfile. E não há pessoas aqui. Agora. Não há. Só roupa pendurada em cabides com a cara de quem as vai usar.

Luís veste calças brancas e uma camisa verde. Os sapatos são verdes também. A barba está aparada. Não é um desfile, é uma apresentação ao mundo. Com a internet o agora é quase já. E o já implica fazer o melhor. Sempre.

São cinco anos de uma marca que é quase como uma segunda pele. São sempre. As coleções são fruto do suor e do trabalho do seu autor, e esta não é excepção. Cinco anos é pouco ou muito na vida de um designer? A julgar pela coleção, é tempo suficiente para crescer.

Passa algum tempo. O desfile começa. As roupas desfilam como a precisão que constrói um relógio. Tudo bate certo. Tudo está bem ali. A música, a roupa, a cara das pessoas que assistem. É um desfile feliz. As pessoas estão contentes com o que estão a ver. É o que se pretende num desfile de moda. Luís Carvalho conseguiu.