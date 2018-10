O Portugal Fashion deste ano tem novidades. E uma delas é de Cristina Ferreira

De 18 a 20 de outubro, na cidade do Porto, a 43ª edição do Portugal Fashion regressará ao emblemático Edifício da Alfândega, depois de na edição passada se ter realizado no Parque da Cidade.

Ao todo serão cerca de 35 desfiles, e nomes como Alves/Gonçalves, Carlos Gil, Miguel Vieira, Luís Onofre, Nuno Baltazar, Luís Buchinho ou Hugo Costa. Esta edição marca também a estreia de Cristina Ferreira, que apresentará a nova coleção da sua marca de sapatos, CF Cristina.

A edição deste ano representa também a estreia de marcas portuguesas nascidas em Londres. Marques'Almeida e Sophia Kah têm dado cartas em desfiles internacionais e estão nas escolhas de algumas estrelas mundiais. Por último, de salientar o regresso de Maria Gambina, que participou na primeira edição do Portugal Fashion, em 1995.