Não é só Sara Sampaio. Há mais uma portuguesa prestes a tornar-se “anjo” da Victoria's Secret

Desfile que se preze é sempre rico em novidades e o Victoria's Secret Fashion Show de 2018 não fugirá à premissa, apresentando 18 novas manequins. Uma delas é portuguesa, tem 19 anos e foi por cá que começou a conquistar as passerelles. Isilda Moreira foi capa da revista “Vogue” em 2016 e, pouco depois, via o seu nome em destaque num artigo da “Forbes” sobre manequins portuguesas. Era o início do reconhecimento internacional, que ganhará força daqui a um mês, a 8 de novembro, quando desfilar como “anjo” da famosa marca de lingerie.

Daniel Zuchnik

Quando anunciou a novidade no Instagram, Isilda, empunhando dois balões com as iniciais da marca, não escondeu a emoção: “Se palavras pudessem fazer justiça ao que estou a sentir, tentaria encontrar um milhar delas (...) à medida que o tempo corre só consigo sentir-me mais e mais esmagada por ter um dos sonhos da minha vida tornados realidade”.

Além de Isilda, há mais 17 modelos a “viver o sonho” da estreia, como escreveu uma delas, Alannah Walton, às quais se juntam as mais experientes, como a brasileira Adriana Lima, de 37 anos. Também neste grupo está uma portuguesa, a inevitável Sara Sampaio, que desfila para a marca pela sexta vez. O Victoria's Secret Fashion Show acontece a 8 de novembro.