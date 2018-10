A ModaLisboa está de volta. E aqui apresentamos o documentário das primeiras 50 edições

Depois de ter atingido um número redondo na última edição, a ModaLisboa regressa daqui a exatamente uma semana com a 51º edição. O evento de moda mais antigo de Portugal volta a fazer casa no Pavilhão Carlos Lopes (e áreas circundantes) a partir da próxima quinta-feira e até dia 14 (domingo).

Nomes consagrados, como Nuno Gama, Filipe Faísca ou Dino Alves, designers em rápida ascenção como Luís Carvalho ou Valentim Quaresma e os que vão dando os primeiros passos, como Patrick de Pádua ou Ricardo Andrez, vão divdir atenções na apresentação das sua coleções primavera/verão 2019.

O lema (ou tema) da próxima edição da ModaLisboa é MULTIPLEX, que pretende "refletir a forma orgânica, polivalente e agregadora como a Moda se desenvolve entre as pessoas e a indústria. Viverá dos novos talentos e novas tendências, das novas tribos e novos tributos, da noção de património que é comum a todos e que a todos inspira a novas criações e linguagens", pode ler-se no comunicado enviado.

Depois ter atingido as cinquenta edições em março passado, razão que motivou um documentário realizado por Marco Simões, apresentado em ante-estreia no passado dia 2, espera-se que a próxima edição seja a da maturidade (ou do crescimento). Não porque a organização precise, afinal de contas são cinco dezenas de edições realizadas, mas porque o número redondo assim o pede.

Documentário em estreia

“MODALISBOA 50” é o documentário realizado por Márcio Simões que agora se estreia também em televisão. Inspirado nas suas 50 edições, o filme é o resultado “de um trabalho exaustivo de pesquisa e investigação, com uma narrativa criada pela memória daqueles que escreveram e interpretaram a história da ModaLisboa ao longo dos seus 27 anos de existência”.

Joana Barrios, Tó Romano, Luís Buchinho, José António Tenente, Sofia Aparício, Catarina Vaz Pinto, Miguel Vieira Batista, Nuno Gama, Dino Alves, Fátima Lopes, Filipe Faísca e Eduarda Abbondanza são alguns dos nomes ligados à Moda em Portugal que nos mostram que a ModaLisboa é o reflexo da criação artística de um país e de várias gerações.

“MODALISBOA 50”, cujo trailer pode ver acima, tem estreia marcada para a próxima quarta-feira, pelas 23 horas, na RTP2.