Coloque o seu amor num aquário e alimente-o bem

A flecha disparada por Cupido atinge o Sea Life, de portas abertas aos casais mais aventureiros, dispostos a navegar no Dia de São Valentim num ambiente romântico, submersos num jantar servido “debaixo de água”. Os mais apaixonados podem alimentar a paixão no aquário portuense, com 40 mesas disponíveis — dez das quais são VIP — para receber os enamorados a partir das 20h30 desta sexta-feira.

Lado a lado com as mais variadas criaturas marinhas, o amor tem lugar garantido à mesa, onde os convidados serão recebidos com um Porto d’Honra.

D.R.

O jantar intimista — embalado pelas melodias do músico André Carneiro e confecionado com as mais românticas iguarias — conta com um couvert individual composto por mini-pão de abóbora com nozes quebradas, pincho com queijo manchego curado e presunto ibérico, sinfonia de quiches variadas (cogumelos, espinafres e queijo Ilha) e ainda por pastéis de Chaves. Um creme de ervilhas com presunto tostado ou um creme de cogumelos com coulis de beterraba são as opções de entrada.

Na hora de servir o prato principal, os casais podem escolher entre um repasto carnal, vegan ou alternativo (sem lactose e sem glúten).

A finalizar uma noite que se quer doce, a experiência fica completa com uma de duas sobremesas carinhosamente preparadas: pão-de-ló de ovos-moles com mousse de mascarpone e framboesa ou brownies de chocolate vegan, com crocantes de amêndoa e frutos vermelhos.