Diogo Rocha do Mesa de Lemos eleito 'chef do ano' em 2020

O chef Diogo Rocha, do restaurante Mesa de Lemos, que integra a Quinta de Lemos em Passos de Silgueiros, no concelho de Viseu, foi eleito “Chefe de Cozinha do Ano” pela Revista de Vinhos, que anualmente promove um 'top a nível nacional distinguindo as figuras em destaque na área de gastronomia e vinhos.

“Este prémio representa mais um reconhecimento do trabalho que temos realizado no Mesa de Lemos e isso não poderia deixar-me mais feliz”, considera Diogo Rocha, que conquistou a primeira estrela Michelin em novembro de 2019.

“Para mim, é também muito gratificante ajudar a descentralizar o ‘fine-dining’ no meu país, e mostrar que fora dos grandes eixos e centros urbanos se faz gastronomia com muita qualidade”, refere ainda Diogo Rocha.

Os prémios da Revista de Vinhos foram entregues durante um jantar que reuniu cerca de 900 convidados, entre produtores, distribuidores, chefs de cozinha e personalidades do sector na Alfândega do Porto e que celebrou ainda os 30 anos da publicação.

Um 'chef' especializado em produtos da Serra da Estrela

Diogo Rocha começou desde cedo a trabalhar na área da cozinha profissional. Fez o curso de cozinha e pastelaria de Coimbra, licenciou-se em produção alimentar e restauração e tornou-se mestre em sustentabilidade de turismo na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, tendo-se especializado em produtos da Serra da Estrela.

Em julho de 2013, Diogo Rocha entrou no grupo do empresário Celso de Lemos, abrindo o restaurante Mesa de Lemos como chef executivo em abril do ano seguinte. Como chefe de cozinha, afirma enaltecer a natureza e a preservação do estado mais puro dos produtos como garantia base da sua qualidade, sendo muitos dos ingredientes utilizados no restaurante Mesa de Lemos produzidos na propriedade em que se integra.

Em 2015, Diogo Rocha assumiu o papel de embaixador da marca de bacalhau Lugrade e lançou um lote de bacalhau com uma cura superior a nove meses, proveniente da Islândia. Em Dezembro de 2016, publicou o seu primeiro livro, “Hoje Diogo Rocha”, em que demonstra o amor pela região e pelos produtos portugueses. O livro tem uma versão em inglês – “Today Diogo Rocha” - que foi distinguido com o primeiro prémio de fotografia para livros sobre gastronomia no concurso organizado pela Portugal CookBook Fair.

Em dezembro deste ano, Diogo Rocha publica o seu segundo livro, “Queijaria do Chef”, sobre queijos portugueses. Recorde-se ainda que o 'chef' foi em 2017 nomeado embaixador oficial de Viseu, o que lhe confere responsabilidades na promoção da região do Dão e apoio na área da gastronomia. Em 2019, conquistou a primeira Estrela Michelin para o restaurante Mesa de Lemos em Passos de Silgueiros, no concelho de Viseu.