Vinho e gastronomia. “Os Melhores do Ano” premiados na Alfândega do Porto

Mais de 900 protagonistas dos setores do vinho e da gastronomia atracam, na próxima terça-feira, 4 de fevereiro, na Alfândega do Porto, para a cerimónia de entrega dos prémios “Os Melhores do Ano 2019”, atribuídos pela Revista de Vinhos.

A 23.ª edição desta iniciativa, dividida em 24 categorias, servirá igualmente para celebrar o trigésimo aniversário da publicação, bem como para homenagear a crítica de vinhos Jancis Robinson, a engenheira agrónoma Clara Roque do Vale e a empresária Leonor Freitas.

“Esta cerimónia vai celebrar esses 30 anos com respeito pelo passado mas, sobretudo, de olhos postos no futuro. Não vamos apenas premiar e homenagear o trabalho de grandes protagonistas e de novos valores, como também vamos anunciar um conjunto de novos projetos”, refere Nuno Guedes Vaz Pires, diretor da publicação.

O jantar e a entrega dos galardões realiza-se a partir das 19h.