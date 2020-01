Restaurante 'pop-up' abre no Chiado com uma galeria de arte no interior

Já abriu o The Museum, um novo restaurante 'pop-up' no Largo da Trindade, em Lisboa, resultando de um projeto dos catalães da ONA - que, recorde-se, já em 2019 tinham aberto na Costa da Caparica o Ona at the Beach.

O restaurante temporário no Chiado, até fevereiro, propõe-se ser um espaço versátil, incluíndo também uma loja de vinhos, uma galeria de arte contemporânea, e proporcionando experiências como jantar à mesa dos chefs ou tomar um cocktail no lounge.

Em frente ao Teatro da Trindade, o The Museum tem como caraterística incluír uma galeria de arte, o que se deve à colaboração entre a ONA, a The Art Gate e as curadoras de arte Leonor Carrilho e Joana Valsassina, responsáveis pelas exposições patentes. Além da galeria de arte, nas estantes do restaurante e do lounge vão estar expostos jarras com vegetais, plantas e especiarias – o que deu origem ao nome The Museum.

Este conceito da ONA centra-se em proporcionar "uma experiência culinária excepcional por um período limitado de tempo", com novas gerações de chefs nacionais e internacionais, valorizando ainda os ingredientes locais e a comunidade de produtores da região.

“Criamos experiências efémeras em lugares e restaurantes inesperados. Redesenhamos os espaços, criamos uma atmosfera, criamos uma nova equipa e uma nova identidade,” afirma Luca Pronzato, criador do projeto ONA.

ONA, que significa onda em catalão, foi criada em 2019 por Luca Pronzato (um jovem francês que fez carreira em restaurantes emblemáticos, como o NOMA em Copenhaga) no objetivo de lançar um novo conceito para restaurantes, reunindo uma equipa de jovens 'chefs' com talento e montar experiências efémeras de 'fine dining' um pouco por todo o mundo.

“Estes formatos de restaurantes temporários são cada vez mais uma tendência de consumo, em que os clientes procuram experiências únicas que não vão poder repetir", sustenta Luca Pronzato. "Com a ONA, estamos a criar uma comunidade de chefs de culturas diferentes, produtores de alimentos e de vinho que, juntos, vão surfar esta nova onda de eventos emocionante, em vários pontos da Europa ao mesmo tempo”.

Biblioteca de vinhos de produtores portugueses

Com uma mesa redonda de 12 lugares e mais 6 lugares na mesa do chef, dentro da cozinha, o restaurante The Museum oferece um menu de degustação de 10 momentos 5 dias por semana. Uma equipa de três jovens chefs de Lisboa, Bilbao e Rio de Janeiro criará uma "experiência única" para os convidados, utilizando ingredientes portugueses provenientes de uma comunidade de produtores da região de Lisboa.

Uma biblioteca de vinhos, com uma seleção dos melhores vinhos orgânicos, feitos por produtores nacionais e internacionais, uma montra da comunidade de produtores, distribuidores, bares e lojas de vinho do país, ocupa uma das paredes do ‘lounge’.

Na equipa de chefs, incluem-se Micael Duarte (ex Prado e Taberna do Mercado) Iñaki Bolumburu (ex Nerua e Noma), Mariana Schmidt (ex-Laisai e Mugaritz), e Edgar Bettencourt (ex Feitoria) é liderada por Patrícia Pombo (Project Manager & Sommelier, ex ONA at the Beach), que na sala conta com Nora Garberson (Service manager, ex ONA Basel).

O menu conta também com wine pairing e cocktails, criados pela jovem mixologista, Constança Cordeiro (Toca da Raposa), feitos com ingredientes sazonais, de preferência encontrados na floresta. As reservas para o The Museum devem ser feitas através do site da ONA (https://onalisbon.dinesuperb.com).

“Com The Museum vamos mais uma vez dar aos jovens chefs e sommeliers uma plataforma para desenvolver a sua criatividade, e dar a conhecer os produtores locais”, salienta Patrícia Pombo, responsável pelo projeto em Lisboa, para quem “a ONA é a celebração desta comunidade de talentos e produtores, todos reunidos para criar uma experiência culinária memorável para os nossos hóspedes, sempre diferente e única”.

O The Museum no Chiado é o quinto restaurante 'pop-up' lançado por iniciativa da ONA, que já abriu o Ona at the Beach na Costa de Caparica, o Basel on Fire na Suíça, o L’Appart em Paris e Ona Zermatt, at the rex, em Zermatt.