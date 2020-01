Hotéis Vila Galé promovem um prato típico português por cada mês de 2020

O grupo hoteleiro Vila Galé volta em 2020 a promover a iniciativa gastronómica '12 Meses, 12 Pratos, 12 Euros', em que mensalmente dá a provar os sabores regionais e os produtos portugueses nos restaurantes dos seus hotéis.

Ao longo do ano, vai haver a cada mês uma especialidade culinária portuguesa em destaque, ao almoço e ao jantar e ao preço de 12 euros, nos restaurantes de todos os hotéis Vila Galé de quatro estrelas em Portugal, à excepção das unidades Porto Ribeira e Douro Vineyards.

Em janeiro, o prato português que vai estar em foco nos hotéis Vila Galé no âmbito desta desta iniciativa é arroz de tamboril, em fevereiro é bacalhau à Zé do Pipo, e em março alheira frita com grelos.

A ementa prossegue no segundo trimestre de 2020 com alheira frita com grelos em março, feijoada de chocos à algarvia em abril e sopas de cação em maio.

Em junho, é a vez dos restaurantes dos hotéis Vila Galé se dedicarem à típica francesinha do Porto, em julho aos secretos de porco grelhados com esparregado, e em agosto ao choco frito com batata salteada.

A iniciativa de dar um cunho português à comida nos hotéis no grupo terá como foco o arroz de pato à moda de Braga em setembro, o bacalhau à Brás em outubro, a massada de robalo com camarão em novembro, e o arroz de polvo à algarvia em dezembro.

“Esta iniciativa tem tido muita adesão, tanto por parte dos clientes portugueses como dos estrangeiros que nos visitam e que assim aproveitam para experimentar as nossas iguarias mais típicas", garante Miguel Santos, diretor de alimentação e bebidas do grupo Vila Galé. O responsável hoteleiro frisa ainda tratar-se de uma forma de "divulgarmos a gastronomia portuguesa, que é tão rica, e assim também conseguirmos diferenciar-nos”.

A Vila Galé é o segundo maior grupo hoteleiro nacional, conta com 25 hotéis em Portugal e nove no Brasil.