Cozinha toscana chega pela primeira vez ao festival “Peixe em Lisboa”

O Pavilhão Carlos Lopes recebe, de 4 a 14 de abril, o festival gastronómico “Peixe em Lisboa”, com a estreia da cozinha toscana pelo Chef Stabile, na 12ª edição do evento, informou a organização. Na apresentação do festival, que decorreu esta quarta-feira no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, o autor do conceito e diretor do festival, Duarte Calvão, indicou que este ano haverá uma nova disposição dos espaços, onde estarão presentes cinco novos restaurantes e cinco chefs internacionais.

De acordo com o diretor, a “criação de mais espaços para grupos e uma esplanada será a grande novidade este ano, de forma a tornar o espaço mais agradável e para que todos se sintam mais confortáveis e desfrutem ao máximo.” Este ano, a organização decidiu trazer cinco chefs internacionais, revelou Duarte Calvão. O belga Gert de Mangeleer, que “é um dos mais conceituados chefs europeus”, estará presente no dia 5 de abril para apresentar “as suas ambições para o futuro numa importante fase de transição.” O chef holandês Michel Van der Kroft e o chef russo Evgeny Vikentev, que estarão presentes nos dias 8 e 9 de abril, respetivamente, aparecem devido “ao seu interesse” pela cozinha portuguesa e um “especial contraste com ela”. Vikentev é o primeiro chef russo a estar presente no festival. Já Oriol Castro, espanhol com duas estrelas Michelin, estará presente no dia 12 de abril, é um dos mais vanguardistas da atualidade e “um dos grandes nomes do 'Peixe em Lisboa'”.

Mas é a cozinha toscana a principal novidade da edição deste ano do festival. A “grande estreia” do italiano Marco Stabile, no dia 7 de abril, juntará a “delicadeza desta cozinha” a uma outra forma de “tratar o peixe mediterrâneo”.

O “Peixe em Lisboa” contará também com a presença de alguns dos mais reconhecidos chefs portugueses distinguidos com estrelas Michelin, tais como Henrique Sá Pessoa, Pedro Almeida, António Loureiro, Louis Anjos e ainda Alexandre Silva., que fará a sessão de encerramento na esplanada do local, “dando a provar ao público alguns dos pratos que irá servir no seu restaurante 'Fogo'”, que se inspira na temática do fogo, com “tachos de ferro” e “animais inteiros no espeto”. Será também em Lisboa.

À semelhança dos anos anteriores, há ainda espaço para um “concurso de pataniscas” e para “O melhor pastel de nata”, nos dias 8 e 10 de abril, respetivamente. Durante os onze dias, o evento decorre até à 00:00, exceto às sextas-feiras e aos sábados, que se prolonga até à 01:00, sendo possível degustar pratos exclusivamente à base de peixes e mariscos.

A entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos, uma entrada de um dia custa 15 euros e uma entrada de grupos de cinco pessoas custa 60 euros por dia.

