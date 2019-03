Depois das entregas de refeições ao domicílio, agora o cozinheiro vai a sua casa

Ao final de um dia de trabalho são poucos os que ainda têm energia para cozinhar. A alternativa passa muitas vezes por encomendar comida, que pode demorar mais do que o desejado e até chegar fria às nossas mãos. A plataforma 55+, um novo serviço de refeições ao domicílio, chegou precisamente para ajudar a resolver este problema.

A 55+ destaca-se por permitir pedir um chef privado, que não só prepara as refeições em casa do cliente, como também pode ir às compras, pôr a mesa e, no fim, deixar tudo arrumado. Depende sempre da vontade do freguês, que por enquanto tem de ser morador de Lisboa, mais especificamente dos bairros de Alcântara, Estrela, Misericórdia, Campolide e Campo de Ourique.

Todos os chefs são pessoas com mais de 55 anos, que estavam em situação de reforma ou desemprego. Daí que a oferta gastronómica seja exclusivamente feita de receitas típicas portuguesas, como prova o “Menu Típico Português”, uma das opções disponíveis, que inclui uma entrada, pão, prato principal, sobremesa e bebida. O preço é de 15€ por pessoa, sem IVA.

O serviço do chef em casa pode ser alargado (se incluir ida ao supermercado, limpeza ou outras opções), o que faz também variar o preço, que pode ir até aos 75€, para 10 horas de serviço.

Para aceder ao 'Chef em Casa' basta contactar a equipa pelo WhatsApp 930 55 65 75 ou aceder ao site, www.55mais.pt, indicar o dia e o que pretende e esperar que a equipa lhe atribua um chef para o serviço. Se precisar de ingredientes, deve indicá-lo, para que o chef passe no supermercado — com um custo extra, claro.

O 55+ é não apenas um serviço de comida, mas de outras entregas feitas em casa. Com ele, é possível requisitar serviços de petsitting, babysitting e jardinagem.

