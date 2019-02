João Pires, o único Master Sommelier da Península Ibérica, vence Prémio Carreira Boa Cama Boa Mesa

Depois de Vitor Sobral, Evaristo Cardoso e Dionísio Pestana, o Júri do Prémio Carreira do Guia Boa Cama Boa Mesa reconhece o percurso profissional do atual Diretor de Vinhos da Melco Resorts & Entertainment. O sommelier foi responsável pelos vinhos de restaurantes estrelados de chefes mundialmente famosos como Gordon Ramsey ou Heston Blumenthal.

Em 2009, João Pires alcançou o título de Master Sommelier, a distinção mais prestigiada que um escanção pode obter e que implica vários anos de preparação, prova e estudo de milhares de vinhos e outras bebidas. Ao completar o exigente programa de formação da Court of Master Sommeliers, foi o primeiro profissional da Península Ibérica a receber o exclusivo diploma de Master Sommelier que, atualmente, é apenas detido por 256 pessoas em todo o mundo.

João Pires nasceu em Moçambique, em 1960, cresceu em Lisboa, mas só aos 26 anos começou a desenhar-se a sua vocação para uma vida recheada de conquistas no mundo dos vinhos. Atualmente, é Diretor de Vinhos, em Macau, na Melco Resorts & Entertainment, um gigante asiático da hotelaria, com dezenas de prémios atribuídos por entidades de referência mundial como a Wine Spectator ou a Michelin. Sob a sua responsabilidade, o Master Sommelier português tem uma equipa constituída por 12 escanções, que trabalham em sete hotéis de cinco estrelas.

“O percurso profissional de João Pires é uma referência no mundo dos vinhos a nível mundial. O seu exemplo demonstra que a dedicação e o empenho, nesta área cada vez mais exigente e especializada do serviço de restaurante, são reconhecidos como uma mais-valia e um símbolo de prestígio. A importância dos sommeliers é crescente no mundo da restauração de alta qualidade, valorizando a ligação da equipa de sala com os clientes”, justifica o Júri do Prémio Carreira 2019, do guia “Boa Cama Boa Mesa”, constituído por Francisco Pinto Balsemão (Presidente), José Bento dos Santos, Vítor Sobral, Fortunato da Câmara e Paulo Brilhante.

O propósito do prémio é prestar homenagem e elogiar, de uma forma pública, uma personalidade que se destaque nas diversas vertentes associadas à Boa Cama e Boa Mesa. Nesse sentido, João Pires é um exemplo amplamente reconhecido de dedicação à “Boa Mesa”.

Recorde-se que o Prémio Carreira “Boa Cama Boa Mesa”, que teve como homenageados o chefe Vítor Sobral em 2016, Evaristo Cardoso, fundador e proprietário do restaurante Solar dos Presuntos, em 2017, e Dionísio Pestana, fundador e presidente do Grupo Pestana, em 2018, é atribuído a uma personalidade que tenha contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento e afirmação da gastronomia e/ou da hotelaria portuguesas, com uma vida profissional dedicada a estes setores, e reconhecimento pela comunidade.

Por decisão do Júri, o Prémio Carreira “Boa Cama Boa Mesa” é atribuído, alternadamente, às vertentes “Boa Mesa” e “Boa Cama”.

A edição 2019 do guia “Boa Cama Boa Mesa” vai estar disponível, com o Expresso, no dia 13 de abril. Antes, em Lisboa, decorre a já tradicional cerimónia de entrega de prémios, que destaca, além do Chef do Ano, os melhores hotéis e restaurantes nacionais, através de Chaves e Garfos de Platina, Ouro e Prata. Recorde os grandes vencedores de 2018.

