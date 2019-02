Uma questão de género: o que dizem os desejos por comida sobre cada um de nós?

Os desejos por comida normalmente estão associados às mulheres, principalmente na fase da gravidez. Contudo, ambos os gêneros “sonham” com comida.

“A maioria das pessoas é viciada em alimentos, como o glúten, os laticínios, o açúcar e os alimentos processados”, explica a médica Ellen Vora. “Esta partilha de vícios entre os géneros oculta as pequenas variações que existem nos desejos alimentares entre homens e mulheres”.

De acordo com Ellen Vora, estes desejos representam desequilíbrios hormonais, falta de micronutrientes e variam consoante as necessidades nutricionais de cada um.

No caso das mulheres as necessidades nutricionais mudam ao longo do mês. Por exemplo, durante o período de ovulação o corpo procura por fontes de proteína como os ovos, as nozes e as carnes magras. Já durante a menstruação os níveis de ferro estão baixos e portanto há uma maior necessidade de comer feijões, ervilhas e carnes vermelhas.

Os homens também sofrem com os desequilíbrios hormonais, mas os desejos por comida mudam conforme a forma como usam o corpo. Por outras palavras, um homem que faça exercício físico tem desejos diferentes de um homem sedentário.

