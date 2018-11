Guia Michelin: Alma de Sá Pessoa ganha segunda estrela e há novidades em Bragança e Guimarães

Bragança e Guimarães passam a ser novos destinos gastronómicos das cobiçadas estrelas, segundo a seleção 2019 do Guia Michelin Espanha & Portugal, além do Alma em Lisboa que recebe a sua segunda estrela, e da estreia do Midori em Sintra. Não chegou a tão ambicionada terceira estrela para nenhum restaurante nacional, mas ainda assim a classificação para 2019 do guia vermelho foi pródiga em surpresas. A começar pela ascensão do Alma às 2 estrelas, tal como já acontecia com o vizinho Belcanto, ficando assim a zona do Chiado com dois restaurantes em que, de acordo com a definição que a marca francesa atribui aos locais com duas estrelas, se pode encontrar um “cozinha excelente, que justifica um desvio”.

Segundo a Michelin refere acerca do Alma, a cozinha do chefe Henrique Sá Pessoa “criou uma muito boa impressão junto dos inspetores”, que se sentiram cativados por oferecer “uma proposta muito técnica, divertida e repleta de matizes. Cada pedaço levou-os a viajar no tempo e no espaço, graças aos sabores tradicionais e autênticos, que transportam para paragens mediterrâneas ou de outras latitudes”.

É também em novas latitudes que vão andar os viajantes gastronómicos que incluírem na sua rota os novos restaurantes com uma estrela, pois segundo o guia “os inspetores encontraram pepitas de ouro gastronómicas em locais por vezes insólitos e isolados”. Em Bragança os irmãos António e Óscar Gonçalves alcançam uma primeira estrela no G Pousada, com a Michelin a referir que o trabalho por eles desenvolvido “valoriza a cozinha moderna da região de Trás-os-Montes”.

O centro histórico de Guimarães viu nascer em A Cozinha de António Loureiro que “surpreendeu” os inspetores com “uma cozinha moderna, que demonstra equilíbrio e sensibilidade”, merecedora de uma primeira estrela. Em Sintra o hotel da Penha Longa tem agora dois restaurantes com uma estrela com o Midori a juntar-se ao LAB de Sergi Arola. A publicação francesa sublinhar que o Midori é o “primeiro restaurante de cozinha japonesa com estrela em terras lusas”.

O novo Diretor Internacional dos guias MICHELIN, Gwendal Poullennec, declara na nota de imprensa: “Portugal tornou-se num destino turístico de referência, e boa parte desse êxito assenta no auge da sua gastronomia. É certo que a cozinha tradicional lusa sempre contou com o beneplácito do público estrangeiro. Sem dúvida, hoje temos a confirmação de um vigoroso impulso na alta gastronomia deste país, habitualmente a cargo de uma geração de jovens chefs”.

Em Espanha surgiu um novo três estrelas com o espaço Dani Garcia em Marbelha a chegar ao topo da classificação, enquanto Martin Berasategui, que abriu recentemente o seu Fifthy Seconds na Torre Vasco da Gama em Lisboa, acrescentou mais duas novas estrelas ao seu pecúlio, uma no Oria em Barcelona e outra no eM Be Garrote em San Sebastian, somando agora um total de 10 estrelas no guia repartidas por cinco restaurantes.

“Guia Michelin Espanha & Portugal 2019”

Seleção para Portugal com um total de 26 restaurantes distinguidos com estrela e 02 novos Bib Gourmand (relação qualidade/preço até €30).

2 estrelas

1. Alma (Lisboa) Novo 2 estrelas

2. Belcanto (Lisboa)

3. Il Gallo d’Oro (Funchal)

4. Ocean (Armação de Pêra)

5. The Yeatman (Vila Nova de Gaia)

6. Vila Joya (Albufeira)

1 estrela

1. A Cozinha (Guimarães) Novo no guia

2. Antiqvvm (Porto)

3. Boa Nova (Leça da Palmeira)

4. Bon Bon (Carvoeiro)

5. Casa da Calçada (Amarante)

6. Eleven (Lisboa)

7. Feitoria (Lisboa)

8. Fortaleza do Guincho (Cascais)

9. Gusto (Almancil)

10. G Pousada (Bragança) Novo no guia

11. Henrique Leis (Almancil)

12. L’And (Montemor-o-Novo)

13. Lab by Sergi Arola (Sintra)

14. Loco (Lisboa)

15. Midori (Sintra) Novo no guia

16. Pedro Lemos (Porto)

17. São Gabriel (Almancil)

18. Vista (Portimão)

19. William (Funchal)

20. Willie’s (Vilamoura)

Bib Gourmand

Novidades para 2019

— A Tasca do Zé Tuga (Bragança) Nova Entrada

— Avenida (Lagos) Nova Entrada

