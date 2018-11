Estes são os cinco restaurantes Michelin com os pratos mais baratos do mundo

1 / 5 Jay Fay Bangkok / Instagram 2 / 5 Autour du Monde1010 / Instagram 3 / 5 Brandy Coke / Instagram 4 / 5 Tim Ho wan USA / Instagram 5 / 5 Adam Liaw / Instagram

A ideia partiu da Traveloka, uma plataforma de viagem que quis mostrar aos leitores que é possível encontrar opções a preços razoáveis mesmo em restaurantes galardoados com uma ou duas estrelas Michelin. Para isso, usou a informação no site oficial da gigante francesa para organizar uma lista com as opções mais baratas, entre pratos individuais e menus pré-estabelecidos. Não quer por isso dizer que estes sejam os restaurantes Michelin mais baratos do mundo no cômputo geral, até porque o valor do prato pode ser “compensado” nas bebidas, entradas ou demais adornos. Quer dizer, e já não é dizer pouco, que estas são as opções de pratos e menus mais baratas que é possível encontrar em restaurantes desta natureza.

A lista inclui 50 restaurantes espalhados pelo globo, com passagem em Lisboa e Porto, as duas únicas presenças portuguesas. No lugar 32, aparece o restaurante Alma, do chef Henrique Sá Pessoa, e é sugerido que o visitante siga pelas opções à la carte, em que é possível pedir um prato a partir de 33 euros.

Um pouco mais abaixo, portanto com um preço também mais em conta, surge o Antiqvvm, no Porto, que abriu em 2016 pela mão do chef Vítor Matos, e que apresenta uma proposta de menu de almoço “bastante aceitável”, a partir dos 25 euros.

Para ver as cinco opções mais baratas encontradas pela Traveloka, dominadas pelo continente asiático, percorra a galeria acima.