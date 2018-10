Revista Bon Appétit escolhe Portugal como “o melhor local do momento para comer”

Nascida nos Estados Unidos em 1956, sob a alçada da Condé Nast, a Bon Appétit é mais do que uma revista sobre comida. Primeiro com sede em Los Angeles, depois em Nova Iorque, a publicação virou uma referência cultural e gastronómica um pouco por todo o mundo. É por isso que não é de somenos ver Portugal, e mais concretamente Lisboa, a ser destacado num artigo onde é chamado “o melhor local para comer do momento”.

A viagem gastronómica do chef e autor Tyler Kord começa na margem sul do Tejo, em Cacilhas, no restaurante “A Petisqueira”, onde as sardinhas o conquistam à primeira dentada (ou mesmo antes disso). Depois, juntamente com a mulher, Kord vai ao centro da capital para conhecer restaurantes destas e de outras geografias. “O Cantinho do Aziz” e os ares de Moçambique casam bem com o camarão de grandes dimensões que encontra na “Cervejaria Ramiro”, não muito longe, ou com o Vinho do Porto, com e sem tónico, que arrisca no “Nova Wine Bar”. A calçada lisboeta ajuda a abater as calorias que o casal ainda consome n'“O Magano”, nos “Pastéis de Belém” e, no fim da noite, no bar “Damas”, na Graça.

A viagem não é apenas feita de comida e nela cabem também histórias sobre tuk-tuks, AirBnB e a reação da cidade ao turismo que a atingiu em força. Vale a pena ler o artigo completo aqui - em inglês.