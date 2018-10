A Glace Luxury Ice vende cubos de gelo de luxo. E cada saco custa quase 300 euros

A ideia por trás do negócio é simples — se um cliente investe em bebidas de qualidade superior, também estará disposto a pagar para que o gelo em que a serve esteja à altura —, mas o valor cobrado pela Glace Luxury Ice parece estar acima do esperado.

A empresa californiana está a comercializar os seus cubos de gelo de luxo por 325 dólares (cerca de 280 euros), para uma embalagem de apenas 50 cubos. Cada unidade é vendida a 6,50 dólares (5,60 euros).

Segundo a empresa, o gelo que produz é de maior qualidade (face ao gelo normal, que é feito com água da torneira local e pode conter impurezas e substâncias cancerígenas). Em causa estará também o gosto menos apurado, que influencia a toma da bebida. O produto vendido pela Glace Luxury Ice é vendido numa embalagem com fecho reutilizável, que assegura a pureza do gelo.

Dadas as suas especificidades, o Glace Luxury Ice apenas está à venda no Estado norte-americano.