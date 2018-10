O primeiro restaurante de Berasategui em Portugal abre a 6 de novembro

O novo restaurante Fifty Seconds, da Torre Vasco da Gama em Lisboa, marca a estreia do chefe multi-estrelado em Portugal. Martin Berasategui é o cozinheiro com mais estrelas no Guia Michelin Espanha & Portugal, num total de oito galardões, com destaque para a classificação máxima de três estrelas na casa-mãe “Martin Berasategui” em San Sebastian, e no Lasarte em Barcelona.

A partir de 6 de novembro, as portas do elevador da icónica torre abrir-se-ão para a sala panorâmica situada a 100 metros de altura. O percurso de “cinquenta segundos” a partir do solo, e que dá o nome ao restaurante, promete ser uma viagem sensorial pela cozinha do chefe basco.

Nos últimos dias de outubro Martin Berasategui estará na cozinha a acompanhar um curto período de soft-opening, antes da inauguração do espaço. A experiente equipa que Berasategui formou ao longo dos últimos meses no seu restaurante-escola em Lasarte-Oria é composta por Filipe Carvalho na chefia da cozinha, Maria João Gonçalves na chefia da pastelaria, Inácio Loureiro a dirigir a sala, com Marc Pinto a ser o escanção de serviço.

Clássicos como o “Mil-folhas de foie gras, maçã, cebolinhas novas, enguia fumada”, o “Salmonete com escamas crocantes, funcho e açafrão, ravioli de tinta de choco”, a “Pá de borrego de leite com soro de parmesão, cogumelos silvestres”, e a doce “Torrija caramelizada, gelado de amêndoa” têm lugar assegurado no menu, ao qual se juntaram o “Naco de tamboril grelhado, coco e caril vermelho, texturas de lingueirão” ou o “Coelho do monte à la Royale”, num menu composto por sete entradas, três pratos de peixe e três de carne, e ainda quatro de sobremesas. Além da opção à carta, estarão disponíveis dois menus de degustação, com nove ou doze momentos.

O restaurante já está a aceitar reservas através do site e estará aberto para almoços e jantares de terça-feira a sábado, encerrado para descanso ao domingo e segunda-feira.