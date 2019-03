Pode um pai solteiro ser machista? “Sou uma espécie de homem 'mãe'”, defende-se

Dizem-me frequentemente que algumas das opiniões que tenho são próprias de um machista. Eu agradeço, embora os elogios tendam a deixar-me um pouco embaraçado. Além disso sinto que na verdade não sou machista, ou pelo menos não tão machista quanto me pintam e que tenho lados fracos.

Por exemplo, aqui há dias pelo Dia da Mulher predispus-me a prestar atenção ao chinfrim que elas fazem nessa data e tentar perceber qual o problema. Pus-me a ler peças jornalísticas com títulos como: “é difícil ser mãe e ter uma carreira”, “Ser mãe não é um mar de rosas”, “Ser mãe é entender que nem todos entendem o valor da maternidade”, “Ah, estás grávida, que felicidade… ou não!” , “Decisão de ser mãe ainda afecta salários e carreira” e por aí fora.

À força de ver tanto espécime feminino a queixar-se que ser mãe interfere com carreira, vida pessoal e outras coisas, acabei por fazer uma descoberta inesperada que me tocou no lado feminista.

Aqui há uns anos, já eu era pai solteiro, perdi um cargo aliciante num grande grupo económico porque na entrevista para a qual fui convidado referi que era pai solteiro, que nos dias com a minha filha saía por volta das 17h para a ir buscar à escola, que tinha hobbies de que gostava, que não faria noitadas por sistema e que a minha vida não se regia por ambições materiais. Gostei imenso de os conhecer, e eles também apreciaram falar comigo, mas não me ligaram de volta.

Eu até aqui sempre pensei que tinha meramente sido uma conversa honesta em que ambos expusemos as nossas expectativas e prioridades na vida. E que me livrei de um emprego em que não poderia gozar uma amostra de serão com a minha filha que só vejo metade dos dias e que eles se livraram de um diretor pouco ambicioso materialmente e pouco focado na carreira e no lucro da organização. Mas confesso que, à vigésima feminista a queixar-se que ter um filho prejudica a carreira, começo a pensar que foi por isso que não me quiseram e que fui vítima de preconceito. E agora acho que a sociedade está toda contra mim porque sou uma espécie de homem “mãe”.

Sinto que caí numa armadilha porque quando decidi ser pai porque nunca ninguém me avisou que ser pai me iria ocupar tempo e meter-se no meu caminho para o sucesso. Francamente, pensei que uma filha fosse completamente autónoma e que em vez de me custar tempo e dinheiro, ela tratasse da casa como uma boa empregada e me pagasse a mim para tomar conta dela. Ou que alguém me pagasse. Nada disso se verificou, agora que penso nisso.

Como homem quero manifestar solidariedade para com as mulheres que se queixam que ser mães lhes prejudicou qualquer coisa. Ainda por cima os filhos custam-nos dinheiro, para além de não nos permitirem ganhar mais. É um duplo impacto. Eu acho que o ideal mesmo era os empregadores serem obrigados a empregar pais e mães. Sofro concorrência desleal dos homens sem filhos nenhuns ou dos que abdicam do inferno de passar tempo com os filhos para se dedicarem de corpo e alma aos empregos e à satisfatória carreira enquanto uma mulher infeliz faz esse papel nas suas casas. Ou então a criadagem que faz pelos dois.

Há mesmo mulheres que traem a classe das mulheres porque também optam por não ter filhos e adoram trabalhar e ganhar muito dinheiro e serem imensamente felizes com esse dinheiro. Já conheci algumas assim. Algumas fumam e usam calças e tudo. Chegam aos cinquenta anos sem filhos e são administradoras e amam tanto trabalhar que ficam até às quinhentas todos os dias e são o espelho da felicidade. Ao contrário das miseráveis que perdem a oportunidade de ter o seu próprio gabinete porque foram mães ao engano, quando pensavam que os bebés abriam portas profissionais e que os empregadores estavam desejosos de contratar pessoas com outras prioridades que não a empresa que as contrata.

E estas mulheres enganadas, que nunca desconfiaram que ter um bebé era uma escolha que eventualmente poderia meter-se no meio de outras coisas que elas queriam, no fim das suas vidas, já velhinhas, rodeadas de netos no Natal, suspirarão de tristeza por nunca terem conhecido o prazer supremo que é poder ser responsável por um departamento inteiro e chegar do trabalho para uma casa sossegada onde se mete a aquecer a quiche no microondas.

Isto não fica assim. Inspirado pelas feministas, amanhã vou pedir satisfações à mãe da Panda: “olha lá, tu sabias que a filha que tu fizeste me custou a carreira?! Sabias disto?” E vou olhar a Panda nos olhos e dizer-lhe “Sabes que o papá perdeu coisas por causa de ti?” Pelo menos uma coisa tenho de reconhecer que foi boa. Tive sorte em não ter tido uma mulher que ganhasse bem pelos dois, ao ponto de ser mais racional eu ficar em casa a escrever, cozinhar, ler, correr e tomar conta de Pandas e eventualmente de um cão.

Isso seria a decadência total, a opressão. Nem me conseguia olhar ao espelho se tivesse uma vida assim tão miserável como depender de uma mulher que ganhasse mais do que eu por ter uma carreira exigente. Sim, descobri que sou um pouco feminista por empatia com o terrível e inesperado fardo de ter de lidar com os próprios filhos, mas também não sou assim tanto que me subjugasse a uma mulher opressora que tivesse direito a divertir-se num emprego a falar com adultos de fato e gravata e a ter reuniões interessantíssimas e muito satisfatórias.

