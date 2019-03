Em Nova Iorque não se veem estrelas no céu, mas vê-se um homem a pegar fogo às pernas

Soube hoje que um colega do studio desistiu do programa. “He said he couldn’t handle the pressure” [“Ele disse que não conseguia aguentar a pressão”] — foi o que uma rapariga da turma de acting dele disse. Senti-me estranha por alguma razão. Acho que ficámos todos um pouco surpreendidos. Ninguém o condenou, mas é sempre um pouco triste quando alguém vai embora. Os meus dias nesta escola e nesta cidade estão a ser maravilhosos, mas preto no branco, são de uma intensidade, física e emocional, a pender para o bruta. Aulas de segunda a sábado, de manhã às oito da noite (na maioria dos dias), no bolso sempre uns dois monólogos diferentes, um soneto, uma canção, lágrimas garantidas pelo menos duas vezes por semana, ensaios extra-aulas, e por aí fora. Não me estou a queixar. Adoro tudo isto. Mas que é uma valente tareia ao final de umas semanas, é. Se calhar não era o momento dele estar aqui; uma questão de timing errado. Gosto de acreditar que as coisas acontecem, de certa forma, por alguma razão superior. Talvez haja algo melhor para ele noutro lugar e noutro tempo. Deste lado sei que todos nos apoiamos enquanto artistas e seres humanos, o que nos permite crescer tão mais neste ambiente de família internacional, sem julgamentos nem mesquinhez.

Nova Iorque é, de facto, um lugar muito diferente de todos os outros lugares onde já tenha estado. É uma energia diferente, um ritmo diferente, uma paisagem diferente. Basicamente, é vida numa bolha preciosa, bom e mau tudo concentrado. Estilo anjos e demónios urbanos, tudo condensado com muito trânsito e cheiro a kebab à mistura. E que demónios aqui há. Hoje o meu colega indiano contou-me que viu, na 14th Street, um homem a verter, o que seria, provavelmente, querosene sob uma das pernas, para depois lhe pegar fogo com um isqueiro. Porquê, nunca saberemos. Um grupo de pessoas foi, em alvoroço, em socorro do homem com um extintor, enquanto ele se ria; com os demónios, ou dos demónios não sei. Apenas outro dia na grande cidade.

Também me apercebi recentemente de que o céu aqui não tem estrelas. Ou então sou eu que não as vejo. Não vejo estrelas, nem vejo aqueles céus de fim de tarde com rosa e laranja, onde as nuvens rasgadas se deitam por entre as árvores finas. Parece que essas cores aqui não existem. Tenho saudades desses céus. Aqui só vejo pedaços pequenos de azul claro ou azul escuro por entre torres altas — dá quase a sensação de estarmos no fundo de um poço, ou de fazermos todos parte de uma daquelas bolas de vidro que têm bonequinhos ou cidades, e que se abanam para ver a neve cair. Estamos todos como que presos nessa bonita bola mágica — é a sensação que às vezes tenho quando olho para o céu aqui.

Acho que percebo agora o que todas aquelas letras de músicas, os filmes e as séries queriam dizer com a “concrete jungle”. É mesmo uma selva de betão. Enquanto atores nos ensinam no studio a desenvolvermos uma “thin skin” ['pele fina'] — deixarmo-nos afetar, sermos sensíveis, desenvolver a nossa empatia, o nosso sentido de escuta — em prol do nosso trabalho artístico. Enquanto pessoas que vivem em Nova Iorque os próprios professores nos aconselham a “voltar a engrossar pele” assim que colocamos um pé fora da escola. Tem que ser, doutra forma estaríamos sempre em stress, ou em pranto contínuo. Como eu gosto de dizer, há que ser uma tough cookie. E é um exercício interessante. E agora vou dormir, que o relógio não pára. Beijos selváticos e urbanos.

