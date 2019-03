Chef's Table: Se a vida te dá tecnologia e talento, faz documentários sobre chefes e as suas obsessões

Chef’s Table (sem tradução em português) é uma série documental na Netflix sobre chefs de cozinha e o seu respetivo mundo. Estreada em 2015, acaba de ter mais uma temporada lançada neste fevereiro (a sexta), mas já está a sofrer dos males da abundância na oferta de grande televisão, o que explica que não ande a ser notícia como dantes. É pena, porque se há produto audiovisual que tira partido das televisões que andamos a comprar e da sua relação com as plataformas, tipo Netflix, é este.

A série é filha de Jiro Dreams of Sushi, um filme de David Gelb também disponível na Netflix e que conta com 99% no site Rotten Tomatoes, sobre um pai e dois filhos japoneses chefs de Sushi que conseguiram três estrelas Michelin. Gelb, um cineasta nova-iroquino, fez tudo e mais alguma coisa em Jiro, mas deste resultado “fly on the wall” (uma designação dada a programas nos quais seguimos uma atividade muito de perto, feitos testemunhas silenciosas) é tão esplendorosa que a Netflix lhe deu muito dinheiro para que fizesse Chef’s Table.

Real e verdadeiro

Foi uma das grandes decisões da plataforma porque a série de documentários demonstrou duas coisas. Em primeiro lugar que valia a pena investir na produção de documentários de alto nível e depois que é possível assistir a esses documentários como quem segue uma série. A vantagem para a Netflix é que os documentários são muito mais baratos de fazer e o seu âmbito é praticamente infinito, dado que se puder ser imaginado, em princípio pode ser feito.

As pessoas não sabem, nem têm de saber, mas fazer ficção é muito, mas mesmo muito caro. E complicado. Caro por motivos óbvios, dado que são muitos intervenientes de grande qualidade a quem é preciso pagar em conformidade e complicado porque a maioria das categorias profissionais (atores, argumentistas, câmaras, diretores de fotografia, além de pessoal técnico) tem os seus direitos defendidos por guildas (na prática, sindicatos ou ordens) que os defendem de eventuais abusos e exageros durante as filmagens. Se em Portugal muitas equipas estão ao serviço durante 12 ou mais horas consecutivas, nos mercados maduros, e em especial nos EUA, isso é impossível. Se em Portugal qualquer pessoa pode escrever um argumento para uma série, nos Estados Unidos só quem está inscrito e foi admitido na guilda o pode fazer, razão pela qual na greve dos argumentistas no início desta década as séries foram suspensas. O melhor é mesmo pegar na câmara e num assunto “verdadeiro” e fazer um doc.

E Chef’s Table é reality tv porque trata da realidade. Neste caso da real relação de amor, paixão e até sacrifício entre os chefs ou cozinheiros e a sua arte e as suas criações. Só que Gelb é um enorme, gigantesco cineasta, porque transforma essa paixão em obras de arte de cerca de 50 minutos, com uma plástica entre luz, trabalhos de câmara, linguagem sonoro e visual e um storytellig irrepreensíveis. Nem sequer é preciso ser apreciador de programas de comida para verificar que Chef’s Table revolucionou a forma como os “programas de culinária” são feitos. Mas independentemente do tema, Chef’s Table é uma proeza em vídeo e som.

Tecnologia ao serviço do bem

Chef’s Table filma comida sem gritos, barulhos, salpicos ou exclamações. O ocidente adora chefs, sofisticação na cozinha e comida e restaurantes já competem com monumentos e locais históricos como atrações turísticas. Mas esta série não é um somatório de brochuras porque não carrega em demasiada etnografia ou antropologia disfarçada de jornalismo ou travel log, um género muito em voga e apreciado no público do Ocidente, precisamente por causa dessa dimensão de camaradagem com culturas e povos remotos.

Em Chef’s Table (e felizmente) trata-se de outra coisa. Os planos são íntimos e capturam a relação entre o chef e a sua criação, sem nos aborrecer demasiado com aquele mundo extremo e de conhecimento apurado de ingredientes e preparações ou divagar a despropósito sobre a especificidade territorial. O resultado é os pratos parecem-nos todos tão belos quanto saborosos, pensando-se que são feitos para anúncios ou revistas por food stylists. Só que não, são mesmo feitos pelos chefs que os criaram.

As imagens são incríveis. Tão apaixonante sobre a obra dos chefs, são as capturas em imagem, iluminadas com as suas cores e texturas, que chegam a nós, verdadeiros objetos de arte. Na televisão a comida não se cheira, sente ou saboreia, mas estas imagens (e o áudio da banda sonora) equivalem a estar num lugar especial à mesa. Uma vez que não se trata de jornalismo, mas sim de documentário, nada aqui precisa de contraditório, nem seria esse o caso.

A série é clara na sua proposta. Cada episódio é passado no território do chef e nas redondezas que interessam, eles falam connosco, sabendo que são filmados por uma câmara. Além disso, ouvimos sempre um ou dois jornalistas ou críticos ajudando-nos a enquadrar essa paixão, e talvez uma mulher ou um marido, talvez um empregado, com cada segmento a escorregar com a facilidade do vinho novo fresco na jarra de barro num fim de tarde de finais de agosto. O uso da câmara lenta, um recurso muitas vezes abusado, parece ter sido inventado para Chef’s Table, e quase sempre prolonga o eco da cena, como aqueles sabores intrigantes que ficam no palato.

Chef’s Table é sobre o porquê de os chefs fazerem o que fazem e não a partilhar a execução, o que leva a série para uma encruzilhada de público. O produto é demasiado sofisticado para quem vibra com um MasterChef Australia, e talvez repetitivo na fórmula íntima, acabando por não ter o apelo mediático ou os prémios de indústria que mereceria.

Pela minha parte digo apenas isto, qualquer um que aspire fazer televisão de qualidade deveria passar um fim de semana a ver Chef’s Table, a tomar notas e a atentar na quádrupla fusão luz, som, história e modo de apresentação. Esta série documental, cuja espantosa banda sonora tem playlists no Spotify, assinala em definitivo o domínio da tecnologia que caracteriza a geração millennial, só que ao serviço do “bem”, porque culto, rico e belo.

Lucie Cipolla

David Gelb (nascido em 1983), um nova-iorquino filho de um diretor de orquestra e de uma mãe que escreve livros de cozinha, e que já fez um filme de terror e um documentário cerca de um carro, lidera uma fantástica equipa de cinematografia, iluminadores e editores que aproveitaram o dinheiro da Netflix para produzir 30 excelentes histórias (em seis temporadas curtas) acerca de chefs e das suas criações. Por nenhuma razão, a minha favorita é a temporada especial Chef’s Table France.

P.S.: Se estão a reconhecer a música de introdução de Chef’s Table é porque este trecho de Vivaldi foi durante anos a música da publicidade no banco BPI. O compositor Duncan Thum, que Gelb conheceu na universidade, assina muita da música em várias das temporadas, já foi nomeado para dois Emmy e o seu trabalho sublinha como o desenho de som é determinante nas melhores produções.

