Do Baby Grand de Brooklyn aos Óscares: “Quando um palco nos chama, nós obedecemos”

Sábado à noite num bar de karaoke em Brooklyn — toda uma experiência sociológica. Baby Grand de seu nome é esta fatia de espaço, um corredor que se disser que tem dois metros de largura, temo estar a exagerar. Pergunto-me quem foi a pessoa que num passeio pela zona viu aquele espaço tão peculiar e achou “É isto! este é o espaço perfeito para um bar de karaoke”. Porque, deixem-me dizer-vos, não é. É ridiculamente pequeno, e é aí também que ganha o seu charme. Eu sei, ainda estou a debater-me com os meus sentimentos confusos pelo Baby Grand. Estas matérias do coração não são fáceis.



Um grupo de amigos do studio (dizer escola soa-me estranho, perdoem) combinou esta noite de cantigas num palco aleatório, sem saber, parece-me, que o espaço era mais pequeno que a minha sala de estar. Eu e a Zoe chegámos mais cedo, para nos apercebermos de que estávamos, como que a invadir uma festa de aniversário no mais que cheio Baby Grand (não sei porquê, mas sinto uma necessidade de repetir este nome várias vezes, é parvo). E lá ficámos nós, naqueles primeiros 40 minutos, sozinhas, mesmo em frente à porta de entrada, entre toda uma comitiva de festa, canções desafinadas, e balões de estrelas vermelhas.

Quando o Dominique — o rei do palco, óculos anos 60, muito parecido com o Mr. Chow do “The Hangover” — começa a miar uma canção da Adele, e te encontras em todo este cenário, é daquelas alturas em que começas a questionar as tuas escolhas na vida. E e em como foste ali parar. Decidimos ir lá fora um bocadinho para uma pausa de toda aquela intensidade artística

Segue-nos uma jovem agarrada ao nariz, e eu pensando que ela estava a ter uma simples hemorragia nasal causada quiçá pelo frio severo da cidade, surpreendo-me ao ver que a jovem vomitava por entre os dedos. Sentou-se nas escadas de entrada do bar a vomitar mais um bocado, até que vem uma amiga em seu auxílio com guardanapos, vestida apenas com um vestidinho de licra. Quis muito dizer-lhe para ir pôr um casaco, que ia apanhar uma pneumonia. estarei a ficar velha?

De repente vem outra rapariga chamar a primeira que ajudava a mais embriagada. “It’s your turn, it’s your turn!”, e ela vai a correr, deixando os guardanapos e a amiga nas escadas onde tinha encontrado. Eu percebo, é uma rapariga com prioridades definidas — quando um palco de karaoke nos chama, nós obedecemos ao chamamento. E pela velocidade com que corria, era uma power ballad da Whitney Houston pela certa.

Os nossos amigos foram chegando e o cenário de constrangimento, de quem invade uma festa de aniversário num sábado à noite, foi-se compondo. Eu só queria mais espaço. Dois colegas meus estavam numa competição de shots de tequila, para ver quem conseguia ingerir mais álcool, ao que eu apenas pergunto “mas porquê?”. E respondem logo os dois como quem grita “This is Sparta” — “I’m mexican!!” e “I’m scottish!!”. E eu aí percebi que era um duelo destinado a acontecer, e que não estava em mim o poder para o deter. O Baby Grand tinha tomado as rédeas da noite.

Este meu amigo mexicano, com o avançar da noite e da ingestão dos shots, queria ser a estrela em todas as canções. Tentar explicar-lhe que fazer isso connosco, amigos dele, tudo bem, mas com completos desconhecidos já não era tão okay, foi mais complicado. Ele estava muito entusiasmado.

Estas noites de folia e copos têm sempre o seu quê de introspecção. Pelo menos para mim. Acabo sempre a noite a pensar o quão os seres humanos são fascinantes e complexos. Outro colega meu, que mal conheço, passa por mim e pergunta “how’s it going?”, e eu digo que está tudo bem, como é que ele está, ao que ele responde, sem qualquer filtragem “well, my best friend is just there talking to the girl I like, so not great”. E eu “ohh, okay.” E quando lhe pergunto porque é que não fala com esta rapariga ele diz “because I’m a piece of shit’’. Eu nunca tinha falado com esta pessoa mais do que olá e adeus. E nestes três minutos de conversa, que se estenderam para lá deste pequeno diálogo que escrevo aqui, sinto que quase espreitei para dentro dele. As pessoas são engraçadas, seres curiosos.

No domingo seguinte vi pela primeira vez os Óscares em tempo real. Foi uma experiência diferente - não ter que estar a fazer um esforço tremendo para manter os olhos abertos até ao fim, dar por encerrada a coisa às onze e tal — é esquisito. O facto de não ter havido um host também acrescentou à estranheza. Pareceu-me só um desfile de pessoas a dizerem nomes, perde um bocado toda a magia do espectáculo. Fiquei bastante contente com as vitórias do Rami Malek e da Olivia Coleman. Acho que ambos fizeram um trabalho estupendo em ‘’Bohemian Rapsody’’ e ‘’The Favourite’’ respetivamente, e faz-me feliz quando novos nomes e novas caras são reconhecidos. O discurso da Olivia Coleman foi o meu momento preferido da noite, por ser tão genuíno e despretensioso. Conseguia-se ver o quão emocionada e orgulhosa do seu trabalho ela estava e isso é muito bonito, foi ver o cimentar da concretização do sonho de alguém. E eu gosto disso, sonhos.

