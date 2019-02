Aguarela da Vida: O que faz de alguém um yogui? Estão em causa disciplinas éticas

Fevereiro de 2019 está prestes a acabar, mas decidi registar — não só registar, mas sobretudo homenagear … — a vida e as pessoas que a enchem. Não me canso de repetir que yoga é muito mais do que praticar exercícios físicos ou posições de elevada estética em cima de um tapete. Yoga é a própria vida e o modo como a decidimos viver, é um desenrolar de sucessivos acontecimentos e a consciência de como nos comportamos perante eles. No tapete ou fora dele por vezes é fácil e prazeroso, outras vezes muito difícil. E o modo como encaramos as situações e como contribuímos para a sua modificação faz toda a diferença no rumo que tomamos.

Este mês foi pródigo em acontecimentos relacionados com a vida: três magníficos nascimentos proporcionaram-me grande alegria, porém dois cruzamentos com a cessação de vida suscitaram-me uma tristeza, consciência e grande saudade.

Aos bebés que agora iniciam a sua vivência fora do ventre materno, à Lara, ao Rafael e ao Henrique, desejo que as suas existências sejam pautadas pelo contentamento e por uma alegria de viver inata. Que a vida deles tenha sempre em conta os belos princípios éticos do yoga; além dessa satisfação e prazer naturais em aproveitar a vida (Santosha), tomara que ela seja vivida sem violência (Ahimsa) e com pureza de corpo e mente, sem pensamentos impuros ou emoções desestabilizadoras (Saucham).

Ao meu querido irmão e ao meu melhor amigo, porque ambos, um a seguir ao outro, passaram por situações graves que quase lhes roubaram a vida, presto a minha homenagem e agradecimento pelo modo como agora encaram o seu futuro percurso e pela mudança de direção nos seus pensamentos. Mesmo sem praticarem yoga no tapete, são verdadeiros yogis pois a sua conduta condiz na perfeição com tantas disciplinas éticas do yoga, dentre as quais aqui nomeio apenas algumas.

Decidirem desapegar-se de hábitos menos bons, desnecessários à sua saúde é Aparigraha. É a não avidez e o desapego por tudo o que não nos faz falta, o que consequentemente conduz ao não sofrimento, pois estamos centrados num bem maior. Ao respeitar esse desapego, os yogis tornam as suas vidas bastante simples e treinam a mente a não sentir a perda ou falta seja do que for. Desenvolvem a capacidade de se manterem satisfeitos com o que lhes acontece. Moderação e comedimento nos deleites da vida é Brahmacharya e isso exige coragem e determinação e implica uma autodisciplina e esforço incondicional para atingir um objetivo, o que em yoga se intitula de Tapas.

Ahimsa e Asteya vêm quase de mãos juntas e, parecendo, não são nomes de meninas. Significam respetivamente não violência e não roubar. Ora: se não somos violentos para connosco — evitando ingerir alimentos perniciosos ou deixando o hábito do fumo —, estamos a contribuir para não roubar, não furtar a nossa própria vida.

Na base destas transformações existe o estudo de si mesmo, a educação de si próprio e a consciência do que realmente é importante para as suas vidas agora e a isso se chama Svadhyaya. A pessoa que pratica Svadhyaya lê o livro da sua própria vida ao mesmo tempo que o escreve e o revê.

É tão, tão bom tê-los entre nós, novamente saudáveis, e constatar uma nova purificação no corpo, na mente e nas emoções (Saucham). Na verdade, tudo isto só renova ou aumenta a capacidade, a satisfação e energia alegre de viver a vida (Santosha). A vida vai sempre convidando a rir ou a chorar, é animador saber que temos oportunidade de a melhorar e que também temos o poder de a conduzir e de desenhar o nosso sol amarelo.

Então, “se um pinguinho de tinta caí num pedacinho azul do papel … num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu …” e prossigo o meu ideal de viver com alegria, amor e muita gratidão.

A todos estes que aqui estão mencionados, aos que vão começar e aos que vão recomeçar a vida, e a todos os outros aqui não referidos, relembro uma canção tão singela e verdadeira, que nos sugere o poder que todos temos em desenhar a nossa própria vida, a qual nem sempre está nas nossas mãos e que não é perene, sendo que também a nós nos compete o dom de a musicar.

