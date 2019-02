ADSE: falta ouvir quem paga

A discussão sobre o funcionamento do subsistema de Saúde da Função Pública parece um processo de divórcio de um longo casamento, com o casal a discutir a guarda dos filhos sem, em momento algum, perguntar às crianças se querem viver com o pai ou com a mãe, a escola que preferem ou o grupo de amigos a manter. O futuro da ADSE tem sido discutido pelos gestores e pelos responsáveis das unidades dos setores privado e social, debaixo do olhar tutelar do Ministério da Saúde, sem envolver os elementos mais importantes: os beneficiários.

São os descontos mensais dos funcionários e dos aposentados do Estado que financiam, na íntegra, a ADSE, são eles que recorrem aos cuidados de saúde e é a eles, a parte mais interessada, que pouco ou nada foi perguntado sobre como e onde querem continuar a gastar o seu dinheiro. A cúpula do subsistema e a própria ministra da Saúde garantem que haverá outras portas abertas se os maiores hospitais privados fecharem as suas. Mas servem?

A gestora Sofia Portela e a ministra Marta Temido têm feito referência ao sector social e ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) como alternativas. As unidades de pequena dimensão e reduzida diferenciação tecnológica típicas das instituições de solidariedade social ou das misericórdias e a estrangulada rede pública darão a resposta aos beneficiários? Nada provável. E mesmo que o fizessem, os beneficiários ficariam agradados com a troca? Nada provável.

São muitos os utentes da ADSE, sobretudo com vencimentos elevados e descontos proporcionais, a quem já ouvi dizer que a saída dos maiores hospitais privados os levará também a sair do subsistema. A maioria, incluindo muitos médicos do SNS, não está disposta a manter a transferência mensal de uma percentagem do ordenado para apenas utilizar unidades mais pequenas, com menos equipamentos ou com mais demora no atendimento ou mesmo para só recorrer aos hospitais públicos. Assim, garantem, não compensa.

Instituições maiores e reconhecidas, como o Hospital da Cruz Vermelha (CVP) ou a Fundação Champalimaud, também não chegam para convencer os beneficiários sobre as virtudes de uma nova rede para a ADSE, pois dão resposta apenas a algumas necessidades. Aliás, há até ‘uma teoria da conspiração’ que atribui o atual diferendo entre a ADSE e os grandes grupos privados de Saúde à necessidade de ‘dar clientes’ à CVP e à Champalimaud.

Para os beneficiários, crentes e descrentes nos jogos de bastidores, o que realmente importa é continuar a ter acesso a cuidados de qualidade e em tempo útil, seja para consultas, cirurgias, comparticipação de medicamentos inovadores ou tratamentos. Descontar, além do que já descontam via impostos, para ter acesso a um plano B será uma grande mudança. É verdade que a ADSE só existirá se for bem gerida e impermeável a abusos dos prestadores e a discussão tem de ser feita, mas é igualmente verdade que sem o apoio e o dinheiro dos beneficiários nem haverá ADSE para discutir.

