Os pais não devem admitir o erro e pedir desculpa: “Isso é subverter os papéis”

A Panda está a ficar com um nível de maturidade que lhe permite não só ligar a televisão sozinha e mudar de canais em silêncio enquanto estou a dormir, como também apontar os meus erros e injustiças e às vezes acertar. Sim, porque nem sempre acerta! Digamos que para ela tudo o que a contrarie é uma injustiça. Creio ser essa a sua definição de injustiça.

Lavar os dentes? É um ultraje. Ir dormir? Opressão. Comer os vegetais do prato? Injusto. Dormir a sesta? Protesto. Mas outras vezes acerta em cheio. Por exemplo, estou com stress, quero-me despachar porque acordei tarde demais, tento vesti-la e ela está distraída a tentar passar um brinquedo numa manga de uma camisola (porque se recusou a largá-lo segundos antes) e eu digo algo com maus modos, ao que ela responde “não precisas de falar nesse tom de cão a ladrar wowow, se estavas com pressa acordavas mais cedo :(“

Sinto-me extremamente culpado nesses momentos. Peço desculpa. E não devia. Sinto que estou a ser mau pai. Uma coisa que os meus pais - todos os pais - me ensinaram é que nunca podemos admitir aos nossos filhos que cometemos um erro e pedir-lhes desculpa. Isso é subverter os papéis e destruir as fundações do Universo deles.

O nosso papel é o de sermos uma espécie de deuses que têm sempre razão e que são formidavelmente teimosos. Eles esperam de nós uma sucessão de injustiças e opressões inevitáveis. Nós temos de cristalizar nos nossos filhos a ideia de que eles têm 3 anos, mesmo que tenham 5, 18 ou 40 e toda autodeterminação e discernimento do mundo. O problema de pedir desculpa uma vez é que depois a Panda está sempre a atirar-me à cara isso.

Pede-me um chocolate, digo não e ela “Não?! Hoje de manhã ralhaste comigo e agora não me dás um chocolate? Pede desculpa, papá, estás a ser muito injusto e eu quero esse chocolatinho”. No fundo, a Panda não percebe ainda por aí além a diferença entre acertar ou não numa genuína injustiça da minha parte. É só a contrariedade que a indigna.

O facto de eu pedir desculpa umas vezes e outras não, como não peço quando chora ao ser escovada a tremer de frio no banho com a maravilhosa escova nova, deve deixá-la bastante confusa. Decisões como dar-lhe o chocolate podem ser completamente erradas e na opinião dela serem justíssimas. Não é fácil. Não são grande ajuda, os filhos, nesta coisas de os educarmos distinguindo o certo do errado.

Talvez um dos aspectos positivos de uma menina ter tido um pai compreensivo que a respeitou e amou é ter criado expetativas irreais para com os homens e não gostar de nenhum mesmo a sério e ficar para sempre apaixonada pelo seu papá. Mas não posso ser egoísta. Se calhar ela tem mesmo de ter uma vida dela e ser feliz sem mim.

Até lá vou fazendo o que posso para não ser um pai perfeito. Sou bastante empírico e adepto da experiência prática. Arrastá-la pelo chão a puxar um tornozelo pode não ser a forma mais elegante de a levar para a cama à noite, mas gritos de protesto, pontuados por gargalhadas de deleite e lágrimas de frustração, são sinais demasiado ambíguos para que possa extrair qualquer conclusão sobre se estou a fazer bem ou mal ou se devo pedir desculpa. O certo é dois minutos depois vou lá ver e está a dormir ferrada. E esse é o resultado que se pretende, ao fim e ao cabo.

