O grande Laurie. Ou porque Ricardo Araújo Pereira seria um excelente “Doutor House” à portuguesa

Ser tremendista é sempre um risco, mas seria possível ter outro “Doutor House” que não aquele House que Hugh Laurie nos ofereceu entre 2004 e 2012, durante 174 episódios divididos em oito temporadas? É uma retórica fraca porque só Laurie poderia ter sido House, ele que entrara em “Blackadder”, ele que fez o casting para esta série no WC de um hotel em África, ele que desenvolveu um sotaque americano tão eficiente que um dos produtores ficou de boca aberta quando soube que Laurie era tão inglês como o Big Ben.

A série e o ator metamorfosearam-se numa entidade e, se houve ator que levou uma produção às costas defronte de milhões de pessoas durante quase uma década, não me ocorre melhor exemplo que Laurie em “House M.D.”.

O feitiço do tempo

Trabalhando em televisão, sei que os programas sofrem com o tempo. Como uma cadeira de piscina deixada ao ar livre, a cada ano uma série aparece mais queimada, mais usada, mais fora de moda, porque a tecnologia progride, o modo dos atores altera-se, a escrita aperfeiçoa-se, o ritmo acelera, os nossos olhos estão mais treinados, o nosso cérebro mais carregado de outras imagens.

Não obstante, convenci-me que a House teria resistido a essa inclemência por causa do fenomenal ator britânico, até que há umas semanas decidi rever um episódio. Depois de ter confirmado que (espantosamente) Laurie nunca venceu o Emmy pelo papel, escolhi um episódio a meio da segunda temporada. Em duas palavras, achei péssimo. Fiquei chocado com a luz, as filmagens, o trabalho de câmara, os figurinos, o tamanho dos cenários e com alguns truques arqueológicos da televisão que nunca me ocorreria terem sido usados. Por exemplo, quando a cena pretende sugerir algum enfoque romântico num diálogo, há uma régua de luminosidade no olhar do personagem feminina, que por sua vez é sempre filmado em plano semi picado (de cima para baixo). Também achei os atores exagerados em alguns papéis, Laurie inclusive. Afinal a televisão daquele tempo estava mais distante do cinema do que me lembrava mas, refeito do choque, procurei outros episódios e o que descobri foi outra produção que evoluiu imenso na decisiva primeira década deste século, a da “golden age of television”. Na temporada quatro (por exemplo) já se percebe uma evolução enorme, sobretudo técnica, que a aproxima imenso do que é contemporâneo. Para dizer que se por um lado a nossa memória aconchega bem os afetos, por outro a evolução da televisão enquanto meio artístico tem sido fantástica.

O filho da mãe

O personagem deste “medical drama” é inspirado num cruzamento de Sherlock Holmes e uma coluna do New York Times chamada “Diagnosis”, sobre sintomas indecifráveis que deram belas histórias. Encomendada pela FOX para combater “Law And Order” e “CSI” exibidos em canais rivais, “Dr. House” é tecnicamente um procedural e cada dose segue a mesma fórmula. Há um pré-genérico onde vemos um desconhecido numa situação qualquer a ter um achaque, entra o genérico (a música é dos Massive Attack, já agora), corta para House, que está meio de um disparate, até que o doente do achaque é reunido com o super médico e equipa e começa a dinâmica “o que é que este tipo terá, vamos lá encontrar uma cura”, normalmente com um ou mais familiares do doente a assistir. Pelo meio há dezenas de termos médicos incompreensíveis, comportamentos grosseiros, abusivos e infantis de House (que todos perdoam porque ele é um génio) e o doente sai curado.

Em “Dr. House” havia doenças complicadíssimas, supostamente baseadas em casos reais, resolvidas de modo improvável, incluindo recurso a ilegalidades várias, pelo médico especialista em diagnóstico Gregory House e sua equipa. Em cada episódio, depressa nos borrifamos para a doença e nos focamos nas sacanices, tropelias, argumentos e divisionismo sádico criados por House e ficávamos a ver um filho da mãe a comportar-se como o nosso filho da mãe.

E pouco mais, até porque tendo sido uma das mais populares do mundo, “House MD” não fazia muito sentido, dado que só no final do episódio acertava em cheio no diagnóstico. Na esmagadora maioria dos casos, ele engana-se a princípio, manda a equipa confirmar o equívoco e a coisa repete-se durante 40 minutos até que o doente fica bom, com uma solução levada da breca. Mas isso não interessa nada, porque milhões adoravam a repetência, que não teve somente uma dimensão lúdica. Houve notícias que deram conta de passos de diagnóstico da equipa de “Dr. House” terem salvo de facto vidas no mundo real.

Em 2008, a série era a mais vista no mundo (com direito a menção no Guiness) e House/Hugh Laurie terá sido o primeiro protagonista moralmente ambíguo, um desgraçado manipulador a ser o rei na televisão generalista. Se hoje este tipo de personagens é mais comum (em especial em ofertas de plataforma e de subscrição), na altura heróis como House eram inauditos na generalista.

IMDB

Hugo, o grande

Hugh Laurie fez Gregory House mais do que se imagina. A ideia de usar sapatilhas é sua e toda aquela atmosfera intelectual e algum negrume (Laurie é um músico e escritor, erudito e dado a depressões) que aportou ao personagem acabou por estender-se a todo o elenco, tornando “House MD” (nome original da produção) numa ficção bastante mais interessante do que só uma sucessão de abstrusos casos médicos. Aliás, a dada altura (pela sexta temporada), a medicina já interessava menos e era House e a sua vida sofrida que nos prendia. Apesar de continuar a ser obviamente uma série de televisão generalista, “House” aproximou-se do apuro criativo mais próprio do chamado Cabo premium.

Cada temporada tinha uns inacreditáveis 22 a 24 episódios, o que dá meio ano para nós espetadores e quase 10 a 11 meses para os atores, o que constitui uma autêntica prisão e é impeditivo de dar outros passos de carreira e não só. A família de Laurie não se mudou para os Estados Unidos e o ator sofreu um mau bocado a vários níveis, tendo ficado durante bastante tempo a coxear, tal como o médico na ficção

Durante os vários anos de filmagens, o ator ofereceu muitos presentes aos colegas (que o adoravam), talvez como forma de lidar com o embaraço do êxito. Em várias entrevistas Hugh Laurie falou do pai, um médico, e de como se sentia envergonhado por ganhar muito mais dinheiro a fingir que curava pessoas. Muito do sofrimento e da alma dilacerada que House mostrava na série iam buscar substrato ao sofrimento e angústia de Laurie, que ainda assim se tornou numa celebridade mundial, um sex symbol e um dos atores mais bem pagos da televisão.

O nome House não foi casual. No jargão médico americano, é um acrónimo para history of use, um histórico de adição. Como qualquer um que tenha visto a série saberá, o médico House era agarrado a Vicodin, um analgésico viciante que precisava por causa das dores na perna, destruída na sequência de um desastre. A adição é outra das piscadelas de olho a Sherlock Holmes (que era viciado em cocaína), como é House habitar no número 221B (como Holmes) ou ter como parceiro tolerante para a sua personalidade idiossincrática o seu próprio Watson, o oncologista James Wilson, provavelmente o único com amor suficiente para lhe tolerar o egoísmo exasperante com que os argumentistas o abençoaram.

Vencedora de variadíssimos dos mais importantes prémios da indústria, “Doutor House” (o nome português da série) foi exibida na TVI e nos canais FOX, estando disponível na Netflix. A vantagem é podermos procurar uma lista dos melhores episódios de sempre na internet e recordá-los, sem ter que os correr a todos.

P.S: Um dia que houvesse uma adaptação por cá, acredito que Ricardo Araújo Pereira seria um excelente House, à nossa escala tão inesquecível quanto Hugh Laurie foi no original.

