Quem é o millennial português que gere relógios de luxo?

Quem melhor do que um millennial sabe o que vender, e como, à sua geração, que representa cerca de metade dos consumidores de luxo? A pergunta encerra o possível ‘ovo de Colombo’ das marcas de luxo tradicionais, que procuram conquistar o coração e o poder de compra da população nascida entre 1981 e a década de 1990. Por cá, a tendência está na administração de um negócio familiar de relógios e relojoarias.

Não há marca de luxo que não esteja de olhos postos nos millennials (entre os 38 anos e o fim dos 20s) com dinheiro para gastar e que, em conjunto com a Geração Z que os sucede, contribuem em 85% para o crescimento global das vendas do setor. Os relógios tradicionais não são exceção, com a Federação Suiça da Indústria Relojoeira (FHS), que em anos anteriores registou quebras no negócio, a indicar que a recuperação sentida desde o final de 2018 se deve às vendas a jovens endinheirados, que apreciam relógios de luxo analógicos.

D.R.

Neste contexto, a entrada de um millennial na administração de um grupo que distribui e vende relógios de luxo pode rimar com conhecimento garantido do cliente final. David Kolinski nasceu em 1988 (faz 31 anos em maio) e, antes de chegar à empresa da família, trabalhou na China como consultor estratégico para marcas de bens de consumo de luxo. Os relógios, esses, estão-lhe no sangue. Herdou o nome do avô, relojoeiro polaco que chegou a Lisboa nos anos 1930, e é a terceira geração na administração do grupo nacional que distribui as principais marcas de relógios e detém a cadeia de lojas Boutique dos Relógios (gama média) e Boutique dos Relógios Plus (luxo).

O mais novo dos dois filhos de Salomão e Cristina Kolinski gere com os pais o negócio que assumiu o derradeiro posicionamento de luxo com a expansão das lojas Boutique dos Relógios Plus para a Avenida da Liberdade, onde abriu, no final de 2018, a primeira loja Omega. A mesma marca que conquista a juventude tanto na comunidade digital #speedytuesday (formada por fãs, sem patrocínio da Omega), como com a escolha de Kaia Gerber (filha de 17 anos da ex-top-model Cindy Crawford) como embaixadora do clássico Trésor.

David Kolinski trabalha na empresa da família há alguns anos, mas foi em 2018 (com 30 anos) que assumiu a administração, onde já se encontrava a mãe e o pai (Salomão Kolinski ficou à frente do negócio aos 18 anos). David define um millennial não tanto por uma data de nascimento, mas mais por um estilo de vida. É alguém que tem a vida online e offline conectadas, dá prioridade a experiências em vez de bens materiais, viaja mais e tem maior abertura a novas culturas.

Num registo informal, David Kolinski, administrador do grupo Tempus, fala na primeira pessoa sobre o que é ser millennial neste setor e os luxos que lhe enchem as medidas:

Ser millennial num negócio de luxo é divertido. O luxo está a reinventar-se e ser millennial ajuda-me nesta fase de transformação do sector onde trabalho. Identifico-me com o target, é a minha linguagem, e isso ajuda-me a descobrir as experiências de compra que o millennial procura.

A liderança dos negócios de luxo das gerações anteriores e a dos millennials são totalmente diferentes. Para impactar o milleninal são precisos mais e diferentes canais. Os fatores de decisão e o gosto estético também são diferentes.

O meu luxo pessoal é, sem dúvida, viajar com a minha família e amigos, para descobrir novas culturas.

D.R.

As memórias de infância que me remetem para a ideia de luxo são as férias com os meus pais para destinos ousados, que na altura não eram tão comuns como hoje.

Mudo de relógios várias vezes por semana, em conformidade com o que faço e o meu estado de espírito. Tanto uso um Breguet Marine, como um Cartier ou um Swatch.

A minha última aquisição foi um Omega Speedmaster Moonwatch Vintage Black. O toque vintage da cor da bracelete, combinado com o material vanguardista da caixa em cerâmica, é uma fusão perfeita entre o clássico e o moderno. É bonito, eterno, resistente e exige pouca manutenção. Tudo o que preciso.

O tempo é um luxo porque é escasso e temos de escolher muito bem o que fazemos com ele. Temos pouco tempo e muitas experiências para viver.

D.R.

As peças que definem a minha personalidade são o Omega Speedmaster. Também o Breguet Marine, o AP Royal, todo em ouro rosa e mais vistoso para dias efervescentes (é o meu lado provocador),o IWC portuguesa, um relógio que transmite masculinidade com classe (identifico-o com as bases e valores em que cresci e que tenho), o Swatch X by You, pela diversão e possibilidade de brincar com diferentes combinações (é o meu lado divertido e versátil), e o novo Cartier Santos, uma reinvenção da icónica linha Santos, com a possibilidade de trocar as braceletes sozinho em casa.

As peças que estou sempre a mudar são os relógios. Cada um tem um ‘mood’. Troco muito de sapatos e ténis porque o calçado novo faz um look novo. Sou muito simples na roupa, tenho muitas t-shirts brancas e pretas e o mesmo cinto castanho há 10 anos. Também nunca mudei de perfume, o Creed Aventus.

D.R.

Gosto de fazer compras em Portugal, nas Amoreiras, pela conveniência, e na Avenida da Liberdade pela oferta, que está cada vez melhor. Para mim é importante comprar no meu país e contribuir para a economia local. Talvez pelo ramo em que trabalho tenha mais sensibilidade para este tema.

Quando não estou a trabalhar, além de viajar, passo horas à mesa com os meus amigos, a comer e a rir. Sou um ‘foodie’.

Prefiro viagens, enriquecem-me mais do que bens materiais. Só alguns bens materiais me estimulam e estão à frente de viagens, como coisas para a minha casa (decoração, móveis e quadros).É importante chegar ao fim do dia e ter uma casa cheia de detalhes de que gosto. Também os relógios, porque todos têm um valor acima do material e representam algo que conquistei.

A minha viagem à Mongólia em Julho marcou-me e nunca a vou esquecer. Saí da minha zona de conforto e aprendi muito. É o país menos populoso do mundo, onde guiávamos durante horas e víamos mais cavalos selvagens do que pessoas. Estávamos constantemente a mudar de sítio e a acampar em lugares diferentes, o que não foi fácil. Éramos 30 pessoas e não nos conhecíamos muito bem, mas revelámo-nos todos iguais sob quaisquer circunstâncias.

David Kolinski

O melhor souvenir que trouxe de uma viagem foi caxemira da Mongólia. Normalmente não compro souvenirs, mas, pela primeira vez, encontrei algo realmente diferenciado. Caxemira de alta qualidade e muito barata, devido ao conhecimento do país nesta matéria. Senti que foram compras úteis, de qualidade e que vão durar muitos anos.

A comida de que gosto mais é muito simples. Amatriciana di Mare, no restaurante Pierluigi, em Roma, foi a melhor massa que já comi na vida e satisfaz-me mais do qualquer restaurante de degustação. Em termos de experiência, o Andre Carne de Res, em Bogotá, um restaurante para 2000 pessoas com espírito latino, onde os colombianos comem e divertem-se pela noite fora, num ambiente de salsa.

Tenho dificuldade em desfazer-se dos meus relógios e (poucos) quadros. Sou incapaz, a não ser para os meus filhos, um dia, pois têm valor sentimental e história. Principalmente o Breguet que o meu pai me deu quando acabei o curso, e que já era dele há vários anos. Tirou-o do pulso e deu-mo.

A minha relação com o digital e redes sociais é média, comparada com as pessoas que me rodeiam. Partilho ocasionalmente e nunca digo onde estou. O meu tempo é tão escasso que não gosto de o gastar nas redes sociais. Quando estou feliz e a desfrutar, quero o meu telemóvel longe e partilhar o momento só com quem está presente. Mas acompanho as tendências, é importante para o meu trabalho e ramo em que estou.

A minha aplicação preferida é o Instagram, por ser muito visual e com imagens de qualidade e dar para saber um pouco do que os meus amigos à volta do mundo andam a fazer. Sinto-me mais perto deles.

O perfil da minha conta de Instagram tem a pergunta 'Why be normal?', porque a definição de normal é diferente para cada pessoa, é o que faz parte da zona de conforto de cada um. Divirto-me a sair da minha zona de conforto e aprendo muito com isso. Acho imprescindível para crescermos como pessoas.

As preferências e estilo de vida de David Kolinski (exceto a utilização menos intensiva das redes sociais) encaixam no grupo demográfico que representa, estando em sintonia em termos da valorização de experiências, a necessidade de sair da zona de conforto e a personalização que exige no vestuário e acessórios. Mas nem todos os estilos de vida e capacidades financeiras desta geração interessam às marcas de luxo. Os jovens com empregos precários, e com rendimentos que mal dão para pagar as contas, não estão no horizonte.

Os olhos estão postos num sub-segmento, que tem uma expressão e crescimento mais fortes nos Estados Unidos e na China: os HENRYs (high-earners-not-rich-yet), que significa millennials com rendimentos entre 100 mil e 250 mil dólares (€88 mil / €220 mil), por ano, mas que ainda não são ricos. Administradores de empresas, como David Kolinski, empresários e empreendedores, como os visionários das tecnologias de Silicon Valley, ou os jovens chineses influenciadores digitais, por exemplo, são onde se encontram os consumidores de produtos de luxo, dos próximos 20/30 anos. Uma realidade que se complica com o facto de serem consumidores que rejeitam a estética e os velhos símbolos de estatuto social.

Simplicidade e personalização fazem o novo luxo que se instala. A abertura das decisões estratégias da indústria à geração que mais cresce nesse consumo é um passo consequente. O sinal simbólico desse caminho dá-se em França, em janeiro de 2017. Alexandre Arnaut (na época com 24 anos) assume a co-presidência da Rimowa, marca de malas de viagem adquirida em 80%, um ano antes, pelo grupo construído pela sua família (LVMH) e liderado pelo seu pai (Bernard Arnault). O desafio? Transformar a velhinha marca, que em 2019 completa 121 anos, numa referência para os millennials, que gastam em viagens grande parte dos rendimentos.

Neste trabalho de Hércules, a co-presidência da Rimowa é partilhada com Dieter Morszeck, neto do fundador da marca alemã de malas, com quem divide a tarefa de reestruturar a distribuição e rejuvenescer os produtos com parcerias com marcas de street-wear que enchem as medidas de quem nasceu há duas ou três décadas: a Off-White e a Supreme, por exemplo. Deixando à parte as considerações de que Alexandre Arnaut, por razões familiares, teve o caminho facilitado na ascensão, ou que Dieter Morszeck está mais para baby boomer (nascido entre 1946 e 1964) do que para millennial, a verdade é que o terceiro descendente de Bernard Arnault é o mais jovem CEO de marcas de luxo. Entregar o futuro à geração que põe em causa esta indústria pode ser o destino.

