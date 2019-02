A nossa confiança é de facto infinita, não é?

Querido Willie,

A minha semana esmagou-me. Ou melhor, os computadores e a sua decidida lentidão decidiram dar cabo de mim. Na segunda-feira, o computador aqui do jornal decidiu abrandar, na terça-feira sublinhou essa lentidão, e na quarta empancou de vez.

Um técnico a tratar dele (à distância) durante mais de oito horas nada conseguiu fazer por ele, e nessa mesma quarta-feira eu já nem podia contar com o meu telemóvel, porque desde o dia anterior que se encontrava na loja, a arranjar.

Como se isso não chegasse, também o computador de casa decidiu abrandar o ritmo, criar problemas, desafiar a minha paciência, testá-la, ao ponto de não me deixar tempo para pensar em comer, ou simplesmente ir à rua. Eu sei que toda esta descrição pode ser muito chata, mas nem imaginas como para mim todo este processo significou um penoso caminho de sofrimento.

Sim, de sofrimento. Estamos habituados à eficácia das máquinas. Estamos habituados à velocidade. E a nossa capacidade de lidar com a frustração é diminuta. Além de ter percebido isso, confrontei-me com outro facto óbvio: a nossa vida depende em parte do que está naqueles computadores e nos telemóveis, que substituíram os computadores em muitas funções.

O telefone já pouco serve para falar, embora eu também fale cada vez mais ao telefone. Ele é banco, é marcação da aula de Pilates, é o que me permite desbloquear a bicicleta, é o que me diz quanto tempo levo a chegar a casa, o que me guia os olhos e me ajuda a regressar numa noite escura de inverno, quando um espesso nevoeiro noturno não permite deslindar um palmo à frente do nariz, como me aconteceu em dezembro passado.

Bem dito Waze, e outras coisas chamadas aplicações. Ou o Facebook, que me traz notícias daqueles que em Portugal decidiram lutar contra a tradição que mata mulheres com o período no Nepal. (Lembras-te, Willie, da carta da semana passada sobre menstruação? Isso, recebi logo de seguida muita informação sobre o mesmo assunto, e sobre o que se tem feito para combater esta tradição atroz.)

Claro que ninguém é ingénuo. Que todos sabemos que estamos a dar os nossos dados, a depositar aquilo que somos nas mãos das corporações quando acedemos ao Facebook, mas no final, entre o deve e o haver, ficamos contentes com o que ganhamos, na medida em que chegamos ao contacto com pessoas e assuntos, a que de outra forma seria mais difícil aceder.

A tecnologia sacia-nos e domina-nos, e deve ser por isso que pessoas como eu ficam muito incomodadas quando veem um episódio daquela série inglesa, “Black Mirror”. Eu, por exemplo, deixei de a ver. Sempre que assistia a mais um episódio acabava por ter um pesadelo, e garanto-te que a minha imaginação noturna pode ser pior que a cabeça de um guionista que escreve episódios distópicos.

O que me incomodava na série era o facto de ela estar demasiado próxima da realidade. A certeza que basta uma pequena mudança no sistema para que tudo o que é bom seja muito mau. E foi por isso, por ter penado tanto esta semana perante este mundo digitalizado, do qual tanto depende a minha querida vidinha quotidiana, que te recomendo, Willie, caso não tenhas lido um artigo que se publicou neste jornal há uma semanas: “Todos somos dados. E estamos presos no algoritmo.” Vais perceber como é que te podes transformar rapidamente em carne para canhão, ou melhor, em carne a quem vender chouriços e outras ninharias.

Ontem, por exemplo, antes de dormir, ainda abri o New York Times, e percebi que os meus pensamentos andavam sintonizados com o mundo, apesar de andarem em curto-circuito com a tecnologia, e li a manchete do jornal. Aquela história de que os chineses, os mesmos que poderás conhecer melhor nesse longo artigo do Expresso, andam a fazer para aperfeiçoar o seu sistema de controlo dos cidadãos. Já não basta medir os passos para lhes dar crédito ou autorização de saída, é também necessário saber em que estado está o fígado do pessoal. Agora, com a ajuda de empresas norte-americanas, começaram a criar um sistema de vigilância que usa o ADN. Podes ler AQUI.

Agora que as editoras, pelo menos as portuguesas, se esforçam por republicar antigas e importantes distopias (a próxima é de Jack London, "O Tacão de Ferro", a publicar pela Antígona), começo a recear que possamos estar na antecâmera de uma realidade distópica (ou já estaremos?), e foi por isso que comecei a pensar na exposição que vi no sábado passado, na Galeria das Salgadeiras em Lisboa, de Eva Díez, chamada “O Lugar da Ausência”. Vai ver, Willie, e depois diz-me se não gostarias de te encontrar em lugares daqueles, em que uma casa se diluiu na paisagem? Em que, por fim, restas tu e a natureza. Eu bem que gostava, mas nos últimos dias só me calhou ver 'wallpapers'.

A questão que coloco é apenas uma: Quando é que nos tornamos tão confiantes? Tão confiantes que achamos que ninguém pode usar nada do que damos contra nós? Os nossos dados, aqueles que andamos durante tanto tempo a proteger através de leis, depois de algumas experiências traumáticas, acontecidas há pouco mais de 50 anos, quando a confissão religiosa se tornou uma ferramenta de perseguição.

Sinto que a nossa situação é um castelo de cartas, parecido com esta construção em equilíbrio perfeito, de Pedro Cabrita Reis, que fotografei esta semana, apesar de aparentar algum desequilíbrio. E tenho fé, porque também eu tenho fé (ainda não me tornei desconfiada), de que nada, mas mesmo nada nos pode acontecer. Não é, Willie?

Já agora, podes largar esse jornal e vir ajudar-me a arranjar o estafermo deste computador?

Carinhosamente,

Winnie

PS: No fim-de-semana que começa não te esqueças de ir ver “A Criada Zerlina” no CCB, em Lisboa, pela maravilhosa Luísa Cruz. A encenação é de João Botelho, e o cenário por coincidência também é de Pedro Cabrita Reis. É uma história em que só as criadas guardavam a informação dos outros. Agora, os criados estão por todo o lado. Chamam-se aplicações, e são tão simpáticas as aplicações. Senti bastante falta delas esta semana. E aproveita para sonhar nas casas de Eva Díaz e dar um mergulho na praia, porque o Weather diz que o tempo vai aquecer (ainda me lembro de ficar à espera do final do Jornal da Noite para saber como ia ser o tempo no dia seguinte e, despistada como sou, de me distrair no momento crucial). Ah, as frésias da minha varanda não enganam, elas já começaram a abrir-se em flor, dizendo 'olá!' a esta Primavera antecipada.

